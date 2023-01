El Miss Universo en su evento preliminar, donde las candidatas demostrarán su dominio en el escenario vistiendo diferentes trajes, dejó muchas sorpresas, uno de ellas fue el contundente mensaje de empoderamiento femenino que dejaron muchas de sus reinas y concursantes, siendo una de ellas Miss Bahrain, quien no solo lució un peculiar traje de baño enterizo, sino que también dejó una profunda dedicatoria a las mujeres árabes escrita en su capa.

Tal y como lo mencionamos en un principio, Evlin Khalifa se diferenció en su desfile por la pasarela de las preliminares del Miss Universo por no llevar un traje de baño de dos piezas como las demás participantes, sino que todo lo contrario este era color rosa y cubría todo su cuerpo de cuello a pies. Pero hubo otro detalle que llamó la atención del público, el mensaje de su capa que decía:

“Arab women should be represented a muslim women can also be a Miss Universe”, dictaba en inglés, pero que traducido al español dice un potente mensaje de empoderamiento femenino que exige incluyan a las mujeres musulmanas dentro de la competencia. “Las mujeres árabes deberían estar representadas, una mujer musulmana también puede ser Miss Universo”. Asimismo, su capa contaba con una palabra árabe que traducida significa “igualdad”.

¿POR QUÉ SE LE PROHIBE A LAS MUJERES ÁRABES USAR TRAJES DE BAÑO DIMINUTOS?

En distintos países de oriente hay una estricta manera de vestir, sobre todo para las féminas, por lo que es muy común ver a las mujeres usar prendas que cubren casi todo su cuerpo, solo dejando su rostro y las manos al descubierto. Esto se debe a que las mujeres tienen prohibido mostrar su cuerpo en público, siendo considerado un delito, así que por ende usan un traje de baño extraño para el resto del mundo y esto quiso demostrar y dar a conocer Evlin Khalifa, Miss Bahrain 2022.

Además, logró llevar el mismo mensaje en la gala de la noche, donde utilizó un vestido color nude de piedras, que le tapaba el cabello. Esto debido a que es una costumbre que en su país las mujeres deben cubrírselo. De esta manera, la concursante fue la vocera de todas las mujeres árabes que viven bajo el brazo de una sociedad conservadora.