La cuenta regresiva ha comenzado para la gran final del Miss Universo 2025. Y es que, más de 110 candidatas del mundo se encuentran en Tailandia, listas para competir por la corona que entregará que hoy la danesa Victoria Kjaer Theilvig.

Así, entre las aspirantes destaca Karla Bacigalupo, Miss Perú, quien ha logrado posicionarse como una de las competidoras más fuertes tras su desempeño.

Por ello, a continuación, te brindamos la guía completa de horarios y canales para seguir la transmisión en vivo.

El certamen en Tailandia culmina tras escándalos por fraude, la disputa con MGI y la salida de miembros del jurado.

Fecha y horario: ¿Cuándo ver la final en Perú?

El evento se realizará en el Impact Challenger Hall (Pak Kret, Nonthaburi), considerado uno de los recintos más imponentes del sudeste asiático.

Aunque la gala comenzará en Bangkok el 21 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora local), debido a la diferencia horaria, en Perú se podrá seguir en vivo a partir de las 8:00 p. m. del jueves 20.

Durante la ceremonia, las participantes competirán en diversas rondas, que incluyen traje de noche, traje de baño y más, culminando con la decisiva ronda de preguntas.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025 EN VIVO?

Asimismo, la organización del Miss Universo ha confirmado múltiples plataformas para verlo en vivo. Por ello, el canal oficial encargado de la transmisión para Latinoamérica es Telemundo Internacional.

Igualmente, el detrás de cámaras podrá seguirse a través de las plataformas oficiales del certamen, como su canal de YouTube, la app de Telemundo y las redes sociales de la organización.

Por otro lado, desde El Comercio, se realizará una transmisión en vivo con análisis y reacciones.