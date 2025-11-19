Karla Bacigalupo vivió uno de los días más importantes de su participación en el Miss Universo 2025 al presentarse en la competencia de Traje Nacional, una de las etapas centrales y más vistosas del certamen internacional. La representante peruana se convirtió de inmediato en una de las favoritas del público gracias a su presencia escénica y a la propuesta cultural que llevó a la pasarela.

Más de 120 candidatas exhibieron sus atuendos típicos, pero Bacigalupo destacó entre las más comentadas en redes sociales por el simbolismo, la majestuosidad y la seguridad con la que defendió cada elemento de su traje. Su participación generó emoción en el público desde el primer instante.

La peruana apareció luciendo un imponente traje típico inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú y considerada un Apu sagrado en la cosmovisión andina. Su aparición provocó aplausos y ovaciones entre los asistentes al evento.

El diseño fue elaborado por el reconocido artista Beto Pinedo, también llamado el “genio del Alto Mayo”. La propuesta destacó por su acabado artesanal, sus detalles brillantes y una estructura que evocaba la imponencia del nevado. Tras su desfile, la presentadora del certamen resaltó públicamente el valor espiritual del traje nacional.

“Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes ”, mencionó durante la transmisión oficial.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2025?

La edición número 74 del certamen Miss Universo se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Será la cuarta vez que este país asiático acoge la competencia, que reunirá a más de 130 participantes de diversas naciones y territorios.

Durante la gala final, la actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora en un espectáculo transmitido a nivel internacional.