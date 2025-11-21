La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha desatado una fuerte controversia, pues Omar Harfouch, pianista franco-libanés y exjurado del certamen, sostuvo que el resultado estaba “arreglado” y “predefinido”.

Harfouch, quien presentó su renuncia como juez días antes de la final celebrada en Tailandia, acusó a la organización de falta de transparencia y, más concretamente, al propietario de Miss Universo.

Y es que, Omar denunció un presunto vínculo comercial entre el dueño de la organización , Raúl Rocha, y el padre de la concursante mexicana , Bernardo Bosch, un empresario con larga trayectoria en la petrolera estatal Pemex.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

Mediante sus redes sociales, deslizó que esta relación de negocios habría influido en el resultado final del Miss Universo, y precisamente en la designación de Fátima como ganadora entre 120 candidatas.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, dijo.

De igual forma, Harfouch aseguró incluso que fue presionado directamente para votar por la mexicana. “Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, dijo.

Aunque no presentó pruebas, el empresario ha prometido que revelará los detalles y el material que, según sostiene, respalda sus acusaciones de presuntas irregularidades y corrupción se harán públicos en mayo de 2026, mediante un documental de HBO.

Por su parte, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, otro miembro del panel de jueces original, también deslindó de certamen, ausentándose de la gala sin ofrecer mayores explicaciones.

La credibilidad del proceso ya había sido cuestionada por Harfouch días antes, al alegar una supuesta “votación secreta” previa, donde las 30 clasificadas fueron escogidas sin una evaluación completa del jurado de ocho personas.

Hasta el momento, el Miss Universo no ha comentado sobre las acusaciones de fraude. Mientras que, en la primera rueda de prensa de Fátima, evitaron las preguntas sobre la polémica, advirtiendo posibles acciones legales contra Omar Harfouch.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2025?

En tanto, la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo 2025, superando a Veena Praveenar Singh, representante de Tailandia, en una emocionante final marcada por múltiples controversias.

Bosch, quien sucede a la danesa Victoria Kjaer, se hizo con el título al término de una gala donde participaron mujeres de 120 países y territorios, imponiéndose sobre las finalistas de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

Las cinco finalistas de Miss Universo 2025 suben al escenario en Bangkok.

En tanto, aunque prometió una “noche increíble”, la Miss Perú Karla Bacigalupo quedó fuera del certamen, tras ser excluida del Top 30 de finalistas, diciéndole adiós a la corona mundial.

Karla Bacigalupo desfiló en la gala preliminar del Miss Universo, en la sección de traje típico, con un vestuario inspirado en el Nevado Huascarán | Foto: Instagram