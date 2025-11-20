La 74.° edición del Miss Universo, cuya gala final se celebrará este jueves 20 (o viernes 21 en horario local de Tailandia) en el Impact Arena de Bangkok, ha concentrado la atención no solo por su glamour, sino también debido a una singular lista de renuncias.

Aunque más de 110 candidatas compiten por la corona, actualmente en poder de la danesa Victoria Kjær Theilvig, cinco de las seleccionadas originalmente se retiraron o fueron reemplazadas.

Por ello, a pocas horas de realizarse el certamen, donde la peruana Karla Bacigalupo sobresale como una de las favoritas, detallamos a continuación quiénes fueron las delegadas que no compertirán esta noche y sus motivos de retiro.

Sahar Biniaz (Miss Persia)

La modelo Sahar Biniaz anunció su retiro en octubre, citando como principal motivo la detención de Golshan Barazesh, directora nacional de su organización, en Irán.

Posteriormente, la candidata sugirió una falta de transparencia, pues el concurso “ya no era lo que solía ser”.

Afirmando también que un miembro de la organización le insinuó que las candidatas capaces de aportar más recursos económicos tendrían mayores probabilidades de posicionarse mejor. Persia no designó reemplazo para este 2025.

Diana Fast (Miss Alemania)

La alemana Diana Fast se retiró el 6 de noviembre. Madre de un niño de cinco años, comunicó que, tras una profunda reflexión, priorizaría su vida personal para “cuidar de su hijo y continuar con la reconstrucción de su vivienda”.

La organización alemana decidió no enviar una sucesora y, en su lugar, realizó una donación de $34 000 a una fundación tailandesa dedicada al rescate animal.

Zoulahatou Amadou (Miss Níger)

Zoulahatou Amadou iba a marcar un hito como la primera Miss Universo Níger, pero no pudo llegar a Tailandia. Su ausencia se debió a contratiempos logísticos, ya que la gestión tardía del pasaje y las conexiones aéreas disponibles impidieron que arribara a tiempo para las actividades obligatorias.

La organización extendió una invitación a Amadou para competir en 2026. A su vez, mediante un mensaje a sus seguidores, la modelo se mostró optimista: “Esto no es el final, sino un nuevo comienzo”. Níger tampoco envió un reemplazo para esta edición.

Xuhe Hou (Miss China)

Xuhe Hou, Miss China 2024, renunció por “razones personales” según el comunicado oficial del 17 de octubre. Reportes de prensa no confirmados asociaron su salida a los requisitos de edad del certamen, ya que la candidata tiene 18 años.

En su lugar, la organización designó a Zhao Na (Miss China elegida en abril) como la nueva representante, quien es modelo profesional y músico aficionada.

Déborah Djema (Miss República Democrática del Congo)

El caso más complejo fue el de Déborah Djema, destituida en septiembre. La organización congoleña retiró su título luego de que ella se negase, supuestamente, a firmar el contrato oficial.

Un comunicado posterior calificó su conducta como “inaceptable” y le ordenó eliminar cualquier contenido relacionado con el certamen de sus redes sociales. Finalmente, el comité designó a Dorcas Dienda Kasinde como nueva representante.

Miss Universo 2025: ¿Cómo, en dónde y a qué hora ver la final desde Perú?

La gala final y coronación se realizará en el Impact Arena de Bangkok el viernes 21 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora local).

Sin embargo, en Perú, los espectadores podrán ver la transmisión en vivo desde las 8:00 p. m. del jueves 20 de noviembre, en el canal de YouTube de Miss Universo.