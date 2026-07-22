La Organización Miss Universe confirmó este miércoles que la gala final de su 75.° aniversario se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan.

“El camino nos lleva al 24 de noviembre, fecha en la que el mundo se unirá para celebrar el 75.º Miss Universo, una gala de belleza, propósito y mujeres que inspiran el futuro”, señalaron en redes sociales.

La programación oficial del certamen arrancará el 21 de noviembre con el tradicional Desfile de Trajes Típicos, espacio en el que las candidatas exhibirán atuendos inspirados en la cultura y tradiciones de sus respectivos países.

Al día siguiente, el 22 de noviembre, se llevará a cabo la competencia preliminar, etapa donde las participantes desfilarán en traje de baño y de gala ante el Comité de Selección para definir a las finalistas.

Desde la dirección ejecutiva de la organización, Ronald Day señaló que conmemorar siete décadas y media del concurso representa un reconocimiento a las mujeres que han inspirado a distintas generaciones mediante el liderazgo y el servicio comunitario.

La modelo mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre | Foto: Instagram (@missuniverse)

“Junto con tecnología de vanguardia, innovación y un entretenimiento espectacular, estos tres eventos inolvidables celebrarán el impacto global y el legado perdurable de Miss Universe mientras miramos hacia el futuro”, agregó Day.

La realización del evento internacional se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de la isla.

Suhein relata su participación en la final de Miss Grand Stars, donde llegó al top 10 y lució un vestido de gala azul y plateado. También explica el contratiempo que sufrió cuando se le rompió el cierre antes de salir a escena.

Sobre este acuerdo, la titular de Turismo, Willianette Robles Cancel, indicó que la semana del certamen permitirá proyectar la riqueza cultural y hospitalidad del destino ante una audiencia mundial, al tiempo que generará un impacto económico positivo para la industria turística local.

Además de las competencias oficiales, la agenda del 75 aniversario incluirá actividades comunitarias, encuentros con la prensa, experiencias culturales y activaciones de marcas patrocinadoras en diversos puntos de la isla.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: