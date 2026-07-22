Archivo: En 2025, la mexicana se alzó con la corona del Miss Universo en Nonthaburi, al norte de Bangkok | Foto: AFP
Archivo: En 2025, la mexicana se alzó con la corona del Miss Universo en Nonthaburi, al norte de Bangkok | Foto: AFP
/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por Redacción EC

La Organización Miss Universe confirmó este miércoles que la gala final de su 75.° aniversario se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan.

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