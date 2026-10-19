La modelo Luren Márquez representará al Perú en la competencia internacional, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. (Foto: Instagram / @missperuofficial)
La modelo Luren Márquez representará al Perú en la competencia internacional, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. (Foto: Instagram / @missperuofficial)
Por Redacción EC

Miss Universo 2026 habilitó las votaciones del público para que los seguidores de todo el mundo puedan apoyar a sus candidatas favoritas a conseguir un lugar entre las 30 semifinalistas. En esta edición, la participación de los fanáticos será vital, pues la concursante que obtenga la mayor cantidad de votos podrá asegurar su clasificación al Top 30.

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