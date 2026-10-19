Miss Universo 2026 habilitó las votaciones del público para que los seguidores de todo el mundo puedan apoyar a sus candidatas favoritas a conseguir un lugar entre las 30 semifinalistas. En esta edición, la participación de los fanáticos será vital, pues la concursante que obtenga la mayor cantidad de votos podrá asegurar su clasificación al Top 30.

La modelo Luren Márquez representará al Perú en la competencia internacional, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. Recordemos que la peruana se mantiene en carrera luego de que la organización Miss Perú le concediera una segunda oportunidad y confirmara su continuidad como titular nacional.

La participación de Márquez genera expectativa entre los seguidores peruanos de los certámenes de belleza, quienes ahora tienen la posibilidad de respaldarla mediante las plataformas habilitadas por Miss Universo. La votación representa una oportunidad para que el público contribuya a impulsar a la representante nacional en una etapa decisiva antes de la gala final.

La modelo Luren Márquez representará al Perú en la competencia internacional, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. (Foto: Instagram / @lurenmarquezc)

¿Cómo votar por Luren Márquez desde Perú?

Los peruanos pueden emitir su voto a través del portal oficial de Miss Universo, disponible en missuniverseorg.com/vote, o mediante la aplicación MU Fan, que se puede descargar desde Apple App Store o Google Play.

Una vez dentro de la plataforma, deberán buscar el perfil de Luren Márquez, verificar que figure como representante de Perú y seguir las indicaciones para registrar su elección.

Además de la elección vinculada con el Top 30, el público podrá participar en votaciones de categorías especiales, entre ellas mejor traje nacional, mejor traje de gala y mejor traje de baño.

La celebración por los 75.º aniversario del certamen comenzará el 8 de noviembre en Puerto Rico, con la llegada de las candidatas y una agenda de actividades que culminará con la coronación de Miss Universo 2026.