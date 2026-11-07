La representante de República Dominicana para el Miss Universo 2026, Melissa Núñez, permanece ingresada y en condición estable en un centro médico de Santo Domingo tras sufrir un accidente automovilístico la noche del viernes.

El hecho se dio a conocer este sábado mediante un comunicado emitido por la oficina de Magali Febles, directora nacional de la franquicia, quien también viajaba en el vehículo al momento del siniestro.

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Según precisa el informe, tanto la modelo como la ejecutiva y el resto de los ocupantes resultaron con lesiones, pero todos se reportan fuera de peligro. La organización no detalló el tipo de heridas ni las causas de la colisión.

El suceso altera el cronograma de la comitiva dominicana previo a la cita internacional. Núñez, de 28 años y graduada en psicología, tenía programado volar este domingo a Puerto Rico para incorporarse a las concentraciones oficiales del concurso.

Sin embargo, su viaje “estará sujeto a su evolución y condición de salud”. Además, el equipo del certamen informará oportunamente sobre su traslado a Puerto Rico para la gala del 24 de noviembre.

La reina actual, Luren Márquez, habló tras la polémica que la llevó a perder la corona... y recuperarla en tiempo récord.

El Miss Universo, que en esta edición celebra su 75.º aniversario en Puerto Rico, prevé un impacto económico significativo en la isla con la generación de más de 1.100 empleos directos e indirectos, según proyecciones de la gobernación local.

República Dominicana compite en esta entrega en busca de su segundo título, tras el triunfo obtenido por Amelia Vega en Panamá en el año 2003.

*Con información de EFE

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