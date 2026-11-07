La representante dominicana es graduada de psicología y es modelo internacional | Foto: Captura de Instagram (@melissaxnunez)
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Por Redacción EC

La representante de República Dominicana para el Miss Universo 2026, Melissa Núñez, permanece ingresada y en condición estable en un centro médico de Santo Domingo tras sufrir un accidente automovilístico la noche del viernes.

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