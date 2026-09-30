La organización de Miss Universo presentó este miércoles el diseño del escenario que se utilizará para la gala de su 75 aniversario, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

La infraestructura presenta módulos móviles, pantallas con gráficos 3D y sistemas adaptativos de iluminación para modificar la apariencia visual del espacio en cada fase del evento.

Además, la producción técnica estará a cargo de un equipo especializado en dirección, diseño de luces, cámaras y coreografía para coordinar las presentaciones de las más de 120 participantes registradas.

En ese sentido, el director ejecutivo de la organización, Ronald Day, se refirió al concepto del montaje para esta edición conmemorativa, indicando que “es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes”.

Fátima Bosch recibiendo la corona del Miss Universo en 2025| (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)

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Las actividades oficiales del concurso comprenderán el desfile de trajes típicos el 21 de noviembre, la ronda preliminar el 22 y la gala final el martes 24, fecha en la que la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora.

Con esta gala, Puerto Rico será sede del certamen por cuarta ocasión en su historia, tras haber albergado las ediciones de 1972, 2001 y 2002.

*Con información de EFE