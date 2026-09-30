Más de 120 candidatas, según la organización, desfilarán en las tres noches del certamen | Foto: Instagram (@missuniverse)
Más de 120 candidatas, según la organización, desfilarán en las tres noches del certamen | Foto: Instagram (@missuniverse)
Por Redacción EC

La organización de Miss Universo presentó este miércoles el diseño del escenario que se utilizará para la gala de su 75 aniversario, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

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