La organización de Miss Universo presentó este miércoles el diseño del escenario que se utilizará para la gala de su 75 aniversario, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico en San Juan.
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