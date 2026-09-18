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Resumen

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Miss Universo anunció que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen. (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)
Miss Universo anunció que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen. (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)
Por Agencia EFE

Miss Universo anunció que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el 24 de noviembre, en plena guerra en el seno de la organización, cuya propiedad está dividida entre empresarios de México y Tailandia.

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