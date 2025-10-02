Tito Fuentes, músico mexicano reconocido por su trabajo con Molotov, recurrió a sus redes sociales para compartir una reveladora fotografía en la que muestra cómo quedó su rostro tras superar el coma y 11 cirugías a las que fue sometido durante su lucha contra las adicciones.

A través de sus stories de Instagram, Tito Fuentes compartió una fotografía en la que muestra su rostro tras someterse a diversas cirugías.

La imagen la acompañó una peculiar palabra: “Kintsugi”, que se traduce como “reparación de oro” y es una técnica artística japonesa que consiste en reparar objetos de cerámica rotos utilizando laca mezclada con polvo de oro, plata o platino.

Así luce Tito Fuentes de Molotov tras reaparecer en redes sociales. (Foto: IG)

Como se sabe, Tito Fuentes ofreció una entrevista en la que reveló el motivo por el que decidió alejarse de sus compañeros de Molotov y de la escena musical. Según dijo, está en proceso de recuperación y durante esta etapa se ha sometido a más de una decena de intervenciones quirúrgicas tras caer en “la adicción, el alcoholismo y un montón de cosas destructivas”.

En una reveladora entrevista con Playboy México, el músico mexicano reveló que ha atravesado un periodo de autodestrucción muy fuerte, que lo obligó a alejarse de la escena artística para priorizar su salud, tras décadas de excesos y descuidos.

Tito Fuentes, integrante de Molotov, revela que estuvo en coma durante su pausa musical. (Foto: Captura de video)

“Al final, es una consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, señaló Ismael Fuentes, nombre real del artista, al citado medio.