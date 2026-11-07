Durante su concierto del 5 de noviembre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, la cantante chilena Mon Laferte recibió el golpe de un celular en la frente, por lo que la presentación debió pausarse unos minutos mientras el equipo de seguridad expulsaba a la asistente responsable.
El hecho ocurrió mientras la artista interpretaba su canción ‘Amárrame’. Una persona ubicada en las primeras filas arrojó el teléfono móvil, que golpeó el rostro de la intérprete por encima de su ojo izquierdo.
Tras el impacto, Laferte se llevó la mano a la frente y se retiró unos minutos del escenario para recibir atención técnica y médica, al tiempo que el público abucheaba a la agresora.
Después, la artista volvió al escenario para terminar el concierto y, horas más tarde, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores en redes sociales.
“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), añadiendo: “Nos vemos en el Kia Forum en Los Ángeles y se acaba la gira por Estados Unidos. Los amo”.
El incidente no alteró el cronograma de su gira internacional Femme Fatale Tour 2026, espectáculo con el que promueve su producción discográfica lanzada en 2025.
La artista chilena confirmó que mantendrá sus conciertos del 7 y 8 de noviembre en el Kia Forum de Inglewood, California. Con estos shows cerrará su gira por Estados Unidos antes de continuar en México y Europa.
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