El equipo de producción y de seguridad identificó a la mujer que lanzó el objeto y la acompañó hacia la salida del recinto | Foto: Captura de Instagram (@monlaferte)
El equipo de producción y de seguridad identificó a la mujer que lanzó el objeto y la acompañó hacia la salida del recinto | Foto: Captura de Instagram (@monlaferte)
Por Redacción EC

Durante su concierto del 5 de noviembre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, la cantante chilena Mon Laferte recibió el golpe de un celular en la frente, por lo que la presentación debió pausarse unos minutos mientras el equipo de seguridad expulsaba a la asistente responsable.

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