Una complicada situación de salud es la que vive el cómico peruano José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como ‘Mondonguito’, quien permanece internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia debido a un delicado cuadro respiratorio, causado por una infección pulmonar asociada a la fibrosis pulmonar que padece desde hace tiempo.

El humorista, de 67 años, recibe asistencia médica especializada mediante suministro constante de oxígeno tras sufrir una severa descompensación durante una gira de trabajo en Chiclayo, complicación ha comprometido gravemente su capacidad pulmonar.

“De verdad que estoy bien mal. No sé si saldré, no lo sé, pero estoy mal. Es un mal que a nadie se lo deseo. Me tocó, así es la vida” , manifestó el artista visiblemente afectado antes de romper en llanto, a través de sus redes sociales, declaración recogida por ‘América Hoy’.

Los especialistas evalúan la aplicación de Nintedanib, un fármaco orientado a frenar el avance de la fibrosis cuyo costo ronda los S/ 13.000 por cada caja de 60 pastillas, según detalló la familia del cómico.

Ante los elevados gastos que exige el tratamiento y la falta de un seguro médico, sus familiares y colegas vienen organizando actividades solidarias, entre ellas una pollada pro salud programada para este sábado 24 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos.

Mongonguito, Lorenzo Zubiate, delicado de salud / GESAC > BRITANIE ARROYO

Cuadro irreversible

Patricia Zubiate, hija del humorista, señaló que el daño pulmonar de su padre es irreversible y que su retiro de la actividad artística es definitivo.

Asimismo, agregó que de superar esta crisis respiratoria, el cómico requerirá el uso permanente de oxígeno suplementario y deberá movilizarse en silla de ruedas.

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