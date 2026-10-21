La situación del artista requiere asistencia de oxígeno constante y el uso de soporte respiratorio debido a episodios en los que su saturación descendió a niveles críticos | Foto: Archivo EC
La situación del artista requiere asistencia de oxígeno constante y el uso de soporte respiratorio debido a episodios en los que su saturación descendió a niveles críticos | Foto: Archivo EC
/ GESAC > BRITANIE ARROYO
Por Redacción EC

Una complicada situación de salud es la que vive el cómico peruano José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como ‘Mondonguito’, quien permanece internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia debido a un delicado cuadro respiratorio, causado por una infección pulmonar asociada a la fibrosis pulmonar que padece desde hace tiempo.

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