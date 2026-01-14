Mónica Cabrejos exige acción fiscal tras video de Bryan Torres: “Es un intento de feminicidio”

Tras la difusión de las imágenes que evidencian la brutal agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, Mónica Cabrejos se pronunció públicamente para aclarar que desconocía la existencia de dicho video cuando participó en el programa donde la influencer denunció al salsero por una falta de respeto a su familia. La psicóloga afirmó que recién tomó conocimiento del material luego de que este se hiciera público.

A través de sus redes sociales, Cabrejos sostuvo que el video difundido corresponde al mismo día en que Samahara Lobatón enfrentó a Bryan Torres tras descubrir conversaciones comprometedoras con otras mujeres. “No tengo duda alguna de que es el mismo video de la cámara de seguridad que ella tiene en su habitación del día que ella encontró los videos en la nube del teléfono. Es la misma ropa. Es el mismo short con el que él está durmiendo” , dijo.

El último martes 13 de enero, la también comunicadora precisó que cuando asistió al programa de la Chola Chabuca no tuvo acceso a las imágenes completas de la agresión. Según explicó, solo se mostró una parte del material durante la emisión.

“Solo que ella mostró una parte en el programa ‘Esta noche’. Ella no mostró esa parte del video. Y o no vi. Yo vi lo mismo que ustedes dieron al aire, que era ella reclamándole. Incluso, hay una parte en que entra la niña, la más grande, y le reclama ”, expresó en su cuenta de Instagram.

Cabrejos reveló que Samahara Lobatón se encontraba emocionalmente afectada y sin terapia al momento de los hechos.. (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)

Más allá de las acciones legales emprendidas por Melissa Klug, quien denunció a Bryan Torres, Mónica Cabrejos exhortó al Ministerio Público a intervenir de oficio ante la gravedad de los hechos difundidos. Para la psicóloga, el caso va más allá de la exposición mediática de los involucrados.

“Hay que aclarar algo: e s un intento de feminicidio, eso va más allá de que ellos sean personajes mediáticos (...) Yo quiero que la Fiscalía intervenga de oficio ante una prueba contundente de un intento de feminicidio”, añadió.

Finalmente, Cabrejos reveló que tuvo la oportunidad de conversar con Samahara Lobatón el mismo día de los hechos y describió el estado emocional en el que se encontraba. “ Yo conversé con ella ese día y estaba muy afectada psicológicamente. No sabía qué hacer. No sabía controlar sus emociones. Le pregunté si seguía yendo a terapia y me dijo que no. Le dije: ‘Retoma la terapia cuando estés en estos momentos de tanta duda. La única que puede saber lo que quiere eres tú’, porque yo no le puedo decir lo que ella tiene que hacer. Ella debe decidir”, agregó en un video grabado desde Madrid.