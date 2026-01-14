Escuchar
(2 min)
Mónica Cabrejos asegura que no conocía el video de la agresión contra Samahara Lobatón. (Foto: Composición)

Mónica Cabrejos asegura que no conocía el video de la agresión contra Samahara Lobatón. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mónica Cabrejos asegura que no conocía el video de la agresión contra Samahara Lobatón. (Foto: Composición)
Mónica Cabrejos asegura que no conocía el video de la agresión contra Samahara Lobatón. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Tras la difusión de las imágenes que evidencian la brutal agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, Mónica Cabrejos se pronunció públicamente para aclarar que desconocía la existencia de dicho video cuando participó en el programa donde la influencer denunció al salsero por una falta de respeto a su familia. La psicóloga afirmó que recién tomó conocimiento del material luego de que este se hiciera público.

Mónica Cabrejos exige acción fiscal tras video de Bryan Torres: “Es un intento de feminicidio”
Famosos

Mónica Cabrejos exige acción fiscal tras video de Bryan Torres: “Es un intento de feminicidio”

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales
Famosos

Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños