Mónica Sánchez, actriz peruana famosa por interpretar a Charito Flores en "Al Fondo Hay Sitio" (América TV), preocupó a sus seguidores al revelar que fue sometida a una cirugía de emergencia por dolencias de hace muchos años.

Aunque no precisó el diagnóstico exacto, Sánchez publicó una imagen en sus redes sociales, donde aparece recostada en una camilla, con un semblante tranquilo y un cabestrillo en el brazo izquierdo, sugiriendo que la lesión estaría relacionada con esa zona.

Mónica Sánchez intentó evitar la cirugía con terapias y ejercicios, pero finalmente tuvo que ser operada. "Agoté todos los medios para evitarla… pero no alcanzó", expresó en redes sociales.

La actriz explicó que durante años intentó evitar la cirugía a través de fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento. Sin embargo, estas alternativas no fueron suficientes. “Agoté todos los medios para evitarla… pero no alcanzó”, escribió en su mensaje.

Sánchez también confesó que postergó la operación por falta de tiempo y porque se había acostumbrado al dolor. “Luego la falta de tiempo, luego una se acostumbra al dolor… y no está bien hacerlo”, reflexionó.

Esta fue la publicación que Mónica Sánchez hizo anunciando su cirugía | Foto: Instagram

Llamado a no normalizar el dolor

En el mismo mensaje, la artista envió un contundente llamado a sus seguidores a no normalizar el dolor físico ni emocional.

“Vamos con todo a por ellos, busquemos buenos profesionales y atendamos de manera oportuna nuestra salud. Nuestro cuerpo, nuestro mayor aliado y canal para la vida”, expresó.

La publicación generó una ola de apoyo por parte del público y colegas del medio artístico.

Actrices como Magdyel Ugaz, Stephany Orúe, Kukuli Morante, Karime Scander, Nidia Bermejo y otros artistas le expresaron su solidaridad, al igual que sus seguidores.

El impacto del estrés y la carga laboral

No es la primera vez que Mónica Sánchez enfrenta problemas de salud. Según ha contado en entrevistas, el cansancio acumulado y el estrés fueron determinantes para su salida de "Al Fondo Hay Sitio", donde trabajó por más de 15 años.

En conversación con Verónica Linares, Sánchez reveló que su rutina de grabación era intensa: debía trasladarse diariamente a Pachacámac, empezando su día a las 5:00 a. m. y grabando escenas hasta entrada la noche.

“Es un cansancio que se va acumulando. Era como una fábrica. El poco tiempo y energía para otras cosas importantes en mi vida se hicieron sentir”, señaló.

A raíz de estos síntomas, que incluían dolores musculares, pérdida de memoria y disminución de la concentración, decidió consultar con un neurólogo, quien le recomendó cambiar su estilo de vida.

Problemas vocales también la afectaron

Además de los malestares físicos y cognitivos, la actriz experimentó un cambio notorio en su voz. A finales de 2023, una faringitis afectó sus cuerdas vocales, reduciendo su registro vocal.

“Al principio me preocupé. Ahora me gusta más, es un poquito más sensual. Igual tengo que ver a un foniatra porque no tengo una explicación lógica”, comentó con humor.