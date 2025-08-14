Luego de un proceso de cuatro años, el Poder Judicial declaró fundada la demanda por daños y perjuicios presentada por Monique Pardo contra la productora GV Producciones, propiedad de Gisela Valcárcel, y América TV.

El fallo, emitido el pasado 10 de agosto, determinó que ambas empresas actuaron con negligencia y las responsabilizó por la caída que la exvedette sufrió en 2021 durante el programa "El Artista del Año", a causa de una presunta falla en la estructura donde se encontraba bailando.

De ese modo, el Juzgado impuso el pago de S/ 30 000 por daño moral y S/ 287.76 por gastos médicos a favor de Monique, según detalló la resolución, publicada por LP Derecho. “Los demandados han incurrido en responsabilidad civil, por lo que están obligados a indemnizar a la demandante” , concluye el documento.

¿Cómo fue el accidente, y qué secuelas dejó?

El incidente ocurrió en 2021, durante una presentación en vivo en el programa 'El Artista del Año’, donde Pardo sufrió una caída, mientras bailaba.

Según el relato de Monique, el accidente le dejó graves secuelas de salud que afectaron su movilidad, impidiéndole continuar con su vida y rutina laboral de manera normal.

La reacción de Monique Pardo a sentencia a su favor

Tras conocerse la sentencia, Pardo se mostró indignada por el monto que recibirá, ya que, según dijo en ‘Todo se Filtra’, la indemnización sería una “burla”. “Con eso no voy a poder sobrevivir y pagar todas las deudas que tengo”, declaró.

Además, la exvedette reveló que su estado de salud es delicado y que para movilizarse necesita una silla de ruedas. “Es muy difícil mi vida, yo utilizo silla de ruedas, muchos me deben haber visto, me paro, tiro el abrigo y saco fuerzas, no sé de dónde, para poder cantarles”, agregó.

La defensa de Monique había solicitado una reparación civil de S/ 250 000, una cifra significativamente mayor a la otorgada por el juzgado. Por ese motivo, sus abogados comentaron que apelarían la decisión.