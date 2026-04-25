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Las entradas ya están a la venta en Joinnus con descuentos exclusivos | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

El Estadio San Marcos recibirá el próximo sábado 13 y domingo 14 de junio el show internacional ‘Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026′, producción que reunirá a camiones gigantes y expertos en acrobacias aéreas para ofrecer dos jornadas de entretenimiento familiar a partir de las 6 p. m.

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