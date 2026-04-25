El Estadio San Marcos recibirá el próximo sábado 13 y domingo 14 de junio el show internacional ‘Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026′, producción que reunirá a camiones gigantes y expertos en acrobacias aéreas para ofrecer dos jornadas de entretenimiento familiar a partir de las 6 p. m.

La pista limeña contará con la presencia de Bigfoot, reconocido mundialmente como el pionero de esta disciplina, junto a otras máquinas de diseño temático. Entre los atractivos principales destacan Mega Wrex, con su característica estructura de dinosaurio, y el debutante Rhinomite, inspirado en la fuerza de un rinoceronte.

Los boletos ya están a la venta en Joinnus | Foto: Difusión

Además de la competencia de camionetas, el evento integrará un segmento de Motocross Freestyle (FMX). Los organizadores confirmaron que los pilotos profesionales ejecutarán maniobras de alta peligrosidad, siendo el “no-handed front flip” (voltereta frontal sin manos) el truco central del despliegue deportivo.

Para aquellos que busquen un contacto directo con las máquinas, se han habilitado las zonas Vip Package (Pullman y OCL), que permite ingresar a la pista dos horas antes del inicio para participar en un Meet & Greet, donde podrán obtener autógrafos de los pilotos, tomarse fotografías con los camiones y recibir una tarjeta de colección de edición limitada.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus, con descuentos exclusivos para los usuarios.

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