El jueves 28 de agosto, Moria Casán ha confirmado que estrenará una serie autobiográfica en Netflix, interpretada por las actrices Cecilia Roth, Griselda Siciliani y su hija, Sofía Gala Castiglione, en distintas etapas de su vida.

La serie, escrita y dirigida por Javier Van de Couter, es una de las apuestas de la plataforma de streaming. Aunque no se han revelado más detalles, la noticia generó gran expectativa en el mundo del espectáculo y en las redes sociales.

Moria Casán

Por su parte, las actrices que interpretarán Casán compartieron su entusiasmo por el proyecto. Roth describió el papel como un desafío “aterrador y fascinante a la vez”.

“Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria, un ícono. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no comparte, su identidad privada” , agregó.

Del mismo modo, Siciliani calificó la experiencia como una “gran aventura” y un “honor”. “Nada más tentador que sumergirse en este universo para intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia”, afirmó.

Finalmente, la hija de Moria, Sofía habló de la oportunidad de interpretar a su madre como “un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

¿Cómo reaccionó Moria Casán?

Tras confirmar la noticia en sus redes sociales, la diva del espectáculo argentino, Moria Casán, manifestó su emoción y confianza en el trío de actrices que la representarán.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, aseguró.