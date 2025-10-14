Tras 44 años de emisión ininterrumpida, el gigante del entretenimiento Paramount Global anunció el apagado de cinco canales temáticos MTV en Europa y América del Sur, a partir del 31 de diciembre de 2025.

Según el anuncio, las señales que dejarán el aire son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live , marcando el fin de una era para la televisión musical de 24 horas, migrando a programas tipo ‘reality’ como ' Teen Mom’ y ' Georgie Shore’ .

Detrás de la decisión están los recortes de costos de $ 500 millones de dólares que acompañan la fusión de Paramount Global con Skydance Media, según reportes de la BBC y Euronews.

Asimismo, el cierre afectará primero a Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Aunque la marca MTV no desaparecerá por completo, el espíritu original del canal, que unía a millones para el descubrimiento colectivo de la música, llegará a su fin | Foto: Archivo GEC

Lanzado en Estados Unidos en 1981 con el ya icónico “Video Killed The Radio Star” de The Buggles, MTV transformó la cultura pop. Durante décadas, fue una plataforma esencial para la difusión de la música, la moda y las tendencias juveniles a nivel global.

Entre los hitos más importantes de la cadena se encuentran el debut de “Thriller” de Michael Jackson en 1983, la apertura a la diversidad, impulsada por figuras como David Bowie, quien instó al canal a dar más espacio a artistas afroamericanos.

Escena del videoclip de "Thriller", canción de Michael Jackson

Así como la promoción de movimientos musicales como el grunge, con “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana sonando constantemente en los años noventa, y con su mítico MTV Unplugged, donde también participaron bandas latinas como Soda Stereo.

Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, en su MTV Unplugged de 1994 | Foto: Frank Micelotta / Frank Micelotta

De igual forma, se le caracteriza por el nacimiento de los 'reality shows’, tal es el caso de 'The Real World’ a principios de la década de 1990.

Aunque la marca MTV no desaparecerá por completo, ya que mantendrá su canal principal enfocado en 'realities’, sus plataformas digitales, además de eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), el espíritu original del canal llegará a su fin.

Como lo expresó la ex VJ de MTV, Simone Angel, a la BBC: “MTV no era solo televisión, era un movimiento global. Éramos la precursora de internet [...] La música logró más que los misiles”