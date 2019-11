Los MTV EMAs se celebran esta noche en la ciudad de Sevilla, pero la organización ha anunciado a la ganadora del premio MTV como “Mejor Artista Española”.

A través de Twitter, se dio a conocer que la ganadora galardón en esta categoría es Lola Índigo, quien se impuso a Amaral, Beret, Anni B Sweet y Carolina Durante.

🚨 PÁRALO TODO 🚨 La ganadora al #MTVEMA a Mejor Artista Español es... ¡¡¡¡@lolaindigomusic!!!! 😱💥 ENHORABUENA 💃👏🎉 No te la pierdas esta noche a las 21h en MTV pic.twitter.com/zRPJY8UX0h — MTV España (@mtvspain) November 3, 2019

La artista ha conseguido alzarse con este premio gracias a sus seguidores, que han votado durante semanas para que fuera ella la ganadora. Por ello, Lola Índigo escribió un extenso mensaje donde agradeció todo el apoyo que ha recibido de parte de sus fanáticos.

“Gracias de verdad a los que hacéis que merezca la pena todo el cansancio, las noches en vela, la lucha constante... Esto va por todos los fans que os dejáis la vida por mí y habéis estado ahí hasta cuando nadie confiaba”, se lee en su mensaje.

La intérprete de “Yo ya no quiero ná” también agradeció a su equipo y productores. “A mi equipo, mis chicas, mi Juani, mi Ana Furgo, mi Magi de mi corazón, y todo Must, mi Pedro Malaver. A mis productores que hicieron posible ‘Akelarre’ y que miman mi proyecto como si fuera propio, a la madre que me parió y a Dios por conservarla a mi lado. Ya. Gracias", agregó.

La actuación de la ganadora de la categoría de mejor artista española de los MTV será una de las más esperadas de la noche en Fibes. Así como la de la presentadora de la gala, Becky G, que ha adelantado en Twitter los temas que interpretará en la misma.

Por su parte, Rosalía también ha anunciado sorpresas en su participación en el evento, al que llega justo cuando se cumple un año de su disco “El mal querer”.