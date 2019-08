"MTV VMA 2019" | El 'huracán' Rosalía, del rechazo de sus inicios al éxito mundial

A Rosalía no le ha ido "malamente" en los últimos tiempos. Acaba de hacer historia al convertirse en la primera española en ganar un MTV Video Music Award (VMA), pese a que en sus comienzos fue rechazada por desafinar en un concurso televisivo de talentos.

Guitarra en mano, la cantante se presentó al programa "Tú sí que vales" (Telecinco) con 15 años y versiones de "Como un mar eterno" de Hanna y "Leave" de Jojo, elecciones que no fueron suficientes para el entonces juez del programa, Ángel Llácer que, pese a reprocharle haber desafinado, fue capaz de prever un futuro éxito: "Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo".

Y tanto lo ha sacado que acaba de hacerse con el primer VMA para España, en la categoría de mejor videoclip latino, gracias a "Con altura", junto con el colombiano J Balvin en la gala celebrada en Nueva Jersey a la que Rosalía llegó enfundada en un mono negro con brillantes y con tres nominaciones.

Eran a mejor artista nuevo, a mejor videoclip latino, que levantó junto con el de mejor coreografía, obra de Charm La'Donna.

La "altura" de su tema, que ya acumula casi 800 millones de visualizaciones en Youtube, tocó una nueva dimensión cuando el expresidente norteamericano Barack Obama publicó en sus redes sociales una lista con sus 44 canciones favoritas del verano y la artista barcelonesa, de 25 años, se colaba en el puesto 31.

Aunque con el éxito de "Malamente" el fenómeno ya se intuía, la publicación meses después de su segundo álbum "El mal querer" (2018), llegó para confirmarlo: la pequeña chispa se ha convertido en un incendio imparable.

Desde entonces sus cambios de registro y la fusión de sus ritmos y de sus estilismos la han convertido en musa a partes iguales de musicólogos y amantes de la moda, que analizan con lupa todo lo que sucede con el huracán Rosalía.

Aunque en su día a día la artista apuesta por la ropa chandalera y las zapatillas con plataforma, en sus cada vez más multitudinarias actuaciones hace gala de los diseños más estrambóticos, plagados de brillos, color y sorpresa que generan miles de comentarios como los generaron los abrigos de pieles con los que posó en su Instagram y que la puso en el foco de las críticas por lucir ropa de animal.

Todo siempre complementado con uñas infinitas y afiladas de diseños rocambolescos, desde la pedrería hasta los animales y a las que incluso ha llegado a dedicarle toda una canción en "Aute cuture", donde advierte del peligro que tienen: "Que te las clavo, niño, ten cuidado".

Flamenca o urbana, intimista o feroz, la catalana sabe tocar todos los palos y lo mismo sorprende con la dulzura de su versión de "Me quedo contigo" de Los chunguitos en la gala de los Goya de este año o de su colaboración con James Blake en "Barefoot in the park", que se lanza al reguetón con "Yo x ti, tú x mí" con Ozuna.

Ni siquiera Pedro Almodóvar ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con la artista del momento en su cinta y Rosalía interpreta junto a Penélope Cruz una versión de "A tu vera", en la escena costumbrista con la que arranca "Dolor y Gloria", la última cinta del manchego.

También se embarcó en el proyecto audiovisual de "Paquita Salas", aunque en este caso solo prestó su voz a la cabecera de la serie que está triunfando en Netflix, y es que Rosalía ha aprendido muy pronto a poner su voz y su imagen en proyectos a la "altura" de su éxito.