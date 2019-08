MTV VMAs: John Travolta confundió a Taylor Swift con drag queen 

Taylor Swift fue la gran ganadora de la gala de los MTV Video Music Awards 2019. Sin embargo, uno de sus trofeos, casi es entregado a la persona equivocada. Y es que John Travolta, el actor encargado de anunciar el resultado en la categoría Video del año, confundió a la cantante con Jade Jolie, famosa ex participante de "RuPaul's Drag Race".

►MTV VMAS 2019: lista completa de ganadores

►MTV Video Music Awards 2019: todos los looks de la alfombra roja

La drag queen, al igual que otras estrellas del 'reality' como Tatianna y Trinity Taylor, habían sido parte de la performance en vivo de "You Need to Calm Down", el himno LGBTQ de Taylor Swift que había abierto la ceremonia de los MTV VMAs 2019.

Cuando se descubre que el tema había resultado ganador en la categoría, parte del elenco de la performance sube al escenario para agradecer junto a Taylor Swift. Es allí que se produce el erro de John Travolta, como se aprecia en este video que se viralizó en redes sociales:

John Travolta confundió a Jade Jolie con Taylor Swift cuando le entregó el premio al 'Video del año'. 😂 pic.twitter.com/3L3G0iqrXU — Christian Allen (@ch_allen) August 27, 2019

Cabe recordar que en el video oficial de "You Need to Calm Down", ex participantes de "RuPaul's Drag Race" se caracterizan como algunas populares figuras del pop.

Tatianna hace de Ariana Grande; Trinity Taylor, de Lady Gaga; Delta Work, de Adele; Trinity K. Bonet, de Cardi B; Riley Knoxx, de Beyoncé: Adore Delano, de Katy Perry; A'keria Davenport, de Nicki Minaj. Y Jade Jolie, de Taylor Swift.