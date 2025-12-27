Esta madrugada, el mundo de la cumbia sanjuanera se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Dennys Alexander Quevedo Godos, director, compositor y líder de la reconocida orquesta Zafiro Sensual, a los 37 años.

“Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos” , informó su orquesta. “Nos enseñó que la música no solo se toca, sino que se vive con el alma”, añadieron.

Según las informaciones preliminares, Quevedo habría muerto en una clínica de Piura, este 27 de diciembre, víctima de un supuesto paro cardíaco. Su familia no ha compartido más detalles de su muerte.

De ese modo, fue su agrupación musical, que a través de un comunicado informaron sobre la muerte de Quevedo, a quien llamaron “guía y maestro”, indicando que “fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura”.

Para luego agregar: “Su partida deja un vacío irreparable en la música sanjuanera, pero su legado resonará eternamente en cada nota, cada arreglo y cada escenario que tuvo el honor de pisar”.

Apodado como ‘La Pluma Dorada’, nombre que también otorgó a uno de sus proyectos musicales, entre sus creaciones más emblemáticas destacan éxitos como “Vete ya”, “Corazón herido”, “Me duele mi corazón” y “Quisiera olvidarme de ti”.

Muere Dennys Quevedo: Así reaccionaron en la industria

La partida del compositor ha provocado pronunciamientos de las principales agrupaciones del país. Corazón Serrano, a través de sus redes sociales, extendió sus condolencias.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento”, manifestaron.

Trascendió que el cuerpo del músico será velado en estricto privado por decisión de sus familiares, mientras el gremio musical rinde tributo a quien fuera uno de los arquitectos del sonido contemporáneo de la cumbia sanjuanera.