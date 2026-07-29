Fallece Glen Hansard tras un accidente de motocicleta en Irlanda. (Foto: EFE)
Fallece Glen Hansard tras un accidente de motocicleta en Irlanda. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard falleció a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín, informaron este miércoles sus representantes y la Policía irlandesa (Garda).

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