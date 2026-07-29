El cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard falleció a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín, informaron este miércoles sus representantes y la Policía irlandesa (Garda).

Según el comunicado de las autoridades, el artista estrelló su motocicleta durante la madrugada. Aunque recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después. La Garda no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

A través de un comunicado, el representante del músico señaló que la familia de Hansard se encuentra “profundamente conmocionada y desolada” por la pérdida y pidió que se respete su privacidad durante este momento.

Hansard alcanzó notoriedad en 1991 al interpretar al guitarrista de la banda ficticia de la película The Commitments, dirigida por Alan Parker. Paralelamente a su carrera como actor, continuó desempeñándose como músico callejero en Dublín, una actividad que mantuvo incluso después de alcanzar reconocimiento internacional.

El éxito de la película impulsó también la trayectoria de The Frames, banda fundada por Hansard en la década de 1980. Posteriormente, el artista consolidó su proyección internacional con Falling Slowly, canción que compuso junto a la checa Markéta Irglová para la película Once, protagonizada por ambos. El tema obtuvo el Oscar a la mejor canción original en 2008.

Además de su carrera artística, Hansard era conocido por su participación en iniciativas sociales. Cada Nochebuena ofrecía presentaciones musicales en Grafton Street, en Dublín, para recaudar fondos destinados a personas sin hogar, acompañado en diversas ocasiones por Bono y otros músicos.

El artista estaba casado con la poetisa islandesa Maire Saaritsa, con quien tenía un hijo. Dividía su residencia entre el condado de Kildare, en Irlanda, e Islandia. Durante su trayectoria manifestó en diversas entrevistas su vínculo con Ballymun, el barrio de Dublín donde creció y en el que desarrolló parte de su labor comunitaria.

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