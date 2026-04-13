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El grupo los Enanitos Verdes se consagró, en el rock, como uno de los mejores grupos musicales. Foto: sitioandinomza/composición GEC
El grupo los Enanitos Verdes se consagró, en el rock, como uno de los mejores grupos musicales. Foto: sitioandinomza/composición GEC
Por Redacción EC

Felipe Staiti, vocalista y fundador de Los Enanitos Verdes, murió este lunes 13 de abril, a los 64 años, tras complicarse su estado de salud durante su permanencia en el Hospital Italiano, ubicado en su ciudad natal de Mendoza, Argentina. Así lo confirmó su mánager William Ramírez.

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