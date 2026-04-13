Felipe Staiti, vocalista y fundador de Los Enanitos Verdes, murió este lunes 13 de abril, a los 64 años, tras complicarse su estado de salud durante su permanencia en el Hospital Italiano, ubicado en su ciudad natal de Mendoza, Argentina. Así lo confirmó su mánager William Ramírez.

El músico y compositor asumió la voz de Los Enanitos Verdes en el 2022 tras la muerte de Marciano Cantero.

Según el medio Los Andes, Staiti presentó un cuadro de “deshidratación profunda” como consecuencia de una “infección bacteriana”, que habría contraído en su gira en México, a fines de 2024.

"Estamos en el proceso de entrar a grabar próximamente un disco de grandes éxitos y de joyitas que han quedado por allí en los álbumes y será con algunos invitados especiales", dice Felipe Staiti, líder y fundador de "Enanitos Verdes".

Tras la noticia de su muerte, uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca. “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, expresó

¿Quién fue Felipe Staiti?

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961, en Mendoza, desde muy temprana edad empezó su amor por la música. Sus primero pasos, en la música, los dio a los 9 años cuando ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical. En este tiempo compuso su primera obra titulada “Canoa”.

Felipe Staiti, junto a la agrupación "Enanitos Verdes" estará en el Festival Vibra Perú que se desarrollará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

El primer grupo que formó fue Esencia Natural, durante su adolescencia, bajo la influencia musical de Deep Purple.

Posteriormente, se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar forma a Los Enanitos Verdes, en 1979. Cinco años después, llegó el reconocimiento nacional tras consagrarse como Grupo revelación, durante participación en el Festival de La Falda.

A lo largo de su carrera, Staiti no solo era guitarrista sino que también fue compositor y vocalista. Su personalidad sensible y su estilo le dieron un espacio dentro del rock, tanto en Argentina como en Latinoamérica.