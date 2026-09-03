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Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston (Texas, Estados Unidos) y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos | Foto: EFE
Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston (Texas, Estados Unidos) y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a la animadora Bree en la franquicia ‘Zombies’ de Disney Channel, falleció a los 33 años.

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