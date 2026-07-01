Manuel Arjona, exmiembro de Locomía, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/Víctor Lerena)
Manuel Arjona, exmiembro de Locomía, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/Víctor Lerena)
Por Redacción EC

El cantante Manolo Arjona, integrante histórico de Locomía y protagonista de la etapa de mayor éxito de la agrupación española, falleció este miércoles a los 58 años en su domicilio de Viladecans, en Barcelona. La noticia fue confirmada por Xavier Font, fundador de la banda, y por el propio grupo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

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