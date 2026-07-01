El cantante Manolo Arjona, integrante histórico de Locomía y protagonista de la etapa de mayor éxito de la agrupación española, falleció este miércoles a los 58 años en su domicilio de Viladecans, en Barcelona. La noticia fue confirmada por Xavier Font, fundador de la banda, y por el propio grupo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo” , expresó Locomía en su despedida. “Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, añadió la agrupación.

Locomía confirma la muerte de Manolo Arjona, uno de sus miembros fundadores. (Foto: Facebook/Loco Mia by Xavier Font)

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento. Según fuentes cercanas citadas por El País, Arjona dedicó parte del martes a pintar, una de sus principales aficiones, antes de acostarse. De acuerdo con esas versiones, no volvió a despertar. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima de Viladecans.

Manolo Arjona formó parte del núcleo fundador de Locomía junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, cuando el proyecto surgió en Ibiza como una propuesta artística vinculada a la moda, el baile y la vida nocturna. Posteriormente, el grupo fue impulsado por el productor José Luis Gil y la discográfica Hispavox, consolidándose como una de las agrupaciones pop más exitosas de España.

Arjona integró la formación que grabó Taiyo (1989), el primer álbum de estudio de Locomía, junto a Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas. El disco incluyó canciones como Loco Mía y Rumba, Samba, Mambo, temas que impulsaron la proyección internacional de la banda y su popularidad en América Latina.

Antiguos miembros del grupo Locomía posan a su llegada a la «Fiesta Locomía», en una imagen de archivo. (Foto: EFE/Víctor Lerena)

En 1992 dejó la agrupación, luego de participar en los años de mayor éxito del grupo. Sin embargo, continuó vinculado a la historia de Locomía al participar en diversos reencuentros y promover un nuevo regreso de la banda en 2013.

En una entrevista concedida a EFE ese mismo año, manifestó su entusiasmo por el proyecto de regreso. Posteriormente, en declaraciones publicadas por El País en 2022, señaló que Locomía representaba una parte importante de su vida y destacó el aporte colectivo que permitió el éxito de la agrupación.

Durante los últimos años, Arjona permaneció alejado de los escenarios y dedicó su tiempo a la pintura y al cuidado de sus padres.