La repentina muerte del comediante peruano Manolo Rojas ha conmocionado al país, luego de que fuera hallado sin vida en la puerta de su vivienda tras sufrir un presunto infarto, según relató su familia.

El primero en pronunciarse fue su hermano, Jaime Rojas, quien reconstruyó las últimas horas del artista y aseguró que no hubo señales de alerta. “Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, en el suelo, que le había dado un infarto” , declaró en entrevista con RPP.

De acuerdo con su testimonio, el propio hijo del comediante fue quien hizo el hallazgo, luego de intentar comunicarse con él en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. La escena marcó el inicio de una tragedia inesperada para la familia.

Horas antes, todo transcurría con normalidad. Rojas había cumplido su rutina diaria: asistió al gimnasio, siguió su dieta y participó en su programa radial sin inconvenientes. “Pero él estaba normal” , insistió su hermano.

“Ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo” , agregó, evidenciando la sorpresa de sus allegados ante un desenlace sin previo aviso.

La preocupación creció cuando las llamadas de su hijo no eran contestadas. Ante ello, decidió acudir a la vivienda, donde finalmente lo encontró tendido en el suelo.

Una vecina que transitaba por la zona alertó a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de serenazgo y efectivos policiales. En pocos minutos, el lugar quedó rodeado mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, al interior del inmueble, su familia —esposa, hijos y hermanos— permanecía reunida, intentando asimilar la pérdida. “Están todos adentro” , relató Jaime, describiendo el doloroso momento.

En medio del duelo, también se conoció el deseo del artista sobre su lugar de descanso final. Según su hermano, Rojas había expresado en vida su intención de ser enterrado en Huaral, aunque la decisión final será tomada por su familia.

“De repente con mi papá me entierro” , recordó Jaime, citando una frase del comediante que hoy cobra especial significado.

La relación entre ambos se extendió por más de tres décadas, tiempo en el que trabajaron juntos de forma cercana. “Yo siempre lo he acompañado, manejando para todos lados” , señaló.

Sobre su legado, su hermano lo describió como “una persona humilde y uno de los buenos artistas que ha tenido el Perú”.

La noticia también impactó al mundo artístico. El comediante Fernando Armas recordó uno de sus últimos encuentros: “Con mucha vitalidad, con mucho humor, con mucha alegría… riéndonos y despidiéndonos con un abrazo”.

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