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Sorpresiva muerte de Manolo Rojas conmociona al Perú. (Foto: Instagram)
Sorpresiva muerte de Manolo Rojas conmociona al Perú. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La repentina muerte del comediante peruano Manolo Rojas ha conmocionado al país, luego de que fuera hallado sin vida en la puerta de su vivienda tras sufrir un presunto infarto, según relató su familia.

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