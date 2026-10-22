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Fotografía de archivo del 5 de febrero de 2018 que muestra al actor estadounidense Tom Skerritt durante la presentación de la película "15:17 Tren a París" en Burbank, California (Estados Unidos). | EFE/ Nina Prommer ARCHIVO
Fotografía de archivo del 5 de febrero de 2018 que muestra al actor estadounidense Tom Skerritt durante la presentación de la película "15:17 Tren a París" en Burbank, California (Estados Unidos). | EFE/ Nina Prommer ARCHIVO
/ NINA PROMMER
Por Agencia EFE

El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy y estrella de éxitos en taquilla como ‘Alien’ o ‘Top Gun’, falleció a los 93 años, según informó este jueves la revista People.

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