Fallece Victor Willis, voz principal de Village People, tras una corta enfermedad. (Foto: AFP)
Fallece Victor Willis, voz principal de Village People, tras una corta enfermedad. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como YMCA, In the Navy, Macho Man y Go West, falleció a los 74 años tras una “corta pero agresiva enfermedad”. La noticia fue confirmada por la agrupación mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

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