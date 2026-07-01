Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como YMCA, In the Navy, Macho Man y Go West, falleció a los 74 años tras una “corta pero agresiva enfermedad”. La noticia fue confirmada por la agrupación mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

“Con profunda tristeza” anunciamos el fallecimiento de Victor Willis el lunes 30 de junio, señaló el grupo. El cantante habría cumplido 75 años este miércoles 2 de julio.

Willis integró la primera formación de Village People, creada en 1977 por el productor Jacques Morali. Dentro del grupo interpretó al personaje del policía, mientras que el resto de integrantes representaban figuras como un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indígena.

Murió Victor Willis, intérprete de 'YMCA' y figura emblemática de Village People. (Foto: AFP)

Nacido en Texas en 1951 e hijo de un predicador, comenzó su trayectoria musical en el coro de la iglesia de su padre. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde participó en obras teatrales y musicales. Durante una puesta en escena de The Wiz fue descubierto por el arreglista Horace Ott, quien recomendó su nombre al productor Jacques Morali.

Willis fue el primer integrante del proyecto musical y grabó las primeras canciones de Village People, entre ellas San Francisco (You’ve Got Me), In Hollywood (Everybody’s a Star), Fire Island y Village People, incluidas en el álbum debut de 1977. El éxito del disco llevó a la conformación definitiva de la agrupación.

Durante poco más de dos años en la banda, coescribió algunos de sus mayores éxitos internacionales, como YMCA, In the Navy, Macho Man y Go West. En 1979 dejó el grupo para iniciar una carrera como solista y regresó en 2017 para asumir nuevamente el rol de cantante principal.

A lo largo de su trayectoria, Village People ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. En 2025, la agrupación participó en las actividades por la investidura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

En el ámbito personal, Willis enfrentó durante varios años problemas relacionados con el consumo de drogas. Estuvo casado entre 1978 y 1982 con la actriz Phylicia Ayers-Allen y, desde 2007, con la abogada Karen Huff.