La clasificación de España a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó escenas de celebración tanto dentro como fuera del campo de juego. Una de las más comentadas fue la protagonizada por el cantante Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo, quienes aparecieron juntos festejando el triunfo de la selección española.

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz publicó una serie de fotografías de la celebración tras la victoria de España. En una de las imágenes se le observa junto a Stephanie Cayo, con quien compartió el festejo entre sonrisas luego de la clasificación de la Roja.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo celebran juntos el pase de España. (Foto: Instagram/@alejandrosanz)

En el plano deportivo, España derrotó 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo. El encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte de los 90 minutos, con ocasiones para ambos equipos, aunque sin mayores sobresaltos para los arqueros.

La diferencia llegó en el tiempo añadido. A los 91 minutos, España ejecutó rápidamente un tiro libre, Ferrán Torres recibió el balón y asistió a Mikel Merino, quien definió de zurda para marcar el único gol del partido.

Con ese resultado, el conjunto español eliminó a Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que las imágenes compartidas por Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo se difundieron ampliamente en redes sociales tras el encuentro.