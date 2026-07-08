Alejandro Sanz comparte celebración con Stephanie Cayo tras la clasificación de España a cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Instagram/@alejandrosanz)
Alejandro Sanz comparte celebración con Stephanie Cayo tras la clasificación de España a cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Instagram/@alejandrosanz)
Por Redacción EC

La clasificación de España a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó escenas de celebración tanto dentro como fuera del campo de juego. Una de las más comentadas fue la protagonizada por el cantante Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo, quienes aparecieron juntos festejando el triunfo de la selección española.

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