La cantante Belinda fue la encargada de entregar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) a Julián Quiñones tras la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La artista asistió al Estadio Ciudad de México como invitada de la FIFA y participó en la ceremonia de premiación al término del encuentro.

Quiñones recibió el reconocimiento, patrocinado por Michelob Ultra, luego de abrir el marcador a los 22 minutos con un remate de media distancia tras un contraataque de la selección mexicana. El segundo gol del compromiso fue anotado por Raúl Jiménez.

Con este resultado, México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió su primera victoria en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo desde la edición de México 1986.

Durante la premiación, Belinda entregó el trofeo al delantero colombo-mexicano y, de acuerdo con medios presentes en el estadio, le expresó: “Un gran partido y un gran gol” . Posteriormente, la cantante declaró que se encontraba agradecida por la experiencia y manifestó su deseo de que la selección mexicana continúe avanzando en el torneo.

El reconocimiento representa el segundo premio MVP que recibe Julián Quiñones en la presente Copa del Mundo. El primero lo obtuvo en el partido inaugural de México frente a Sudáfrica, también con triunfo por 2-0, encuentro en el que igualmente marcó el primer gol del equipo.

Con la anotación frente a Ecuador, Quiñones llegó a tres goles en el Mundial 2026, tras convertir anteriormente ante Sudáfrica y Chequia. De esta manera, quedó a un tanto de igualar a Javier “Chicharito” Hernández y Luis “El Matador” Hernández, quienes comparten el registro de cuatro goles como máximos anotadores de México en la historia de las Copas del Mundo.

Actualmente, el delantero milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita, club con el que finalizó como máximo goleador de la Liga Profesional Saudí en la temporada más reciente.