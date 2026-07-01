Belinda participa en premiación de Julián Quiñones luego del pase de México a octavos de final. (Foto: Instagram/@michelobultramx)
Belinda participa en premiación de Julián Quiñones luego del pase de México a octavos de final. (Foto: Instagram/@michelobultramx)
Por Redacción EC

La cantante Belinda fue la encargada de entregar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) a Julián Quiñones tras la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La artista asistió al Estadio Ciudad de México como invitada de la FIFA y participó en la ceremonia de premiación al término del encuentro.

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