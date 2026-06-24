Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 al marcar un doblete en la goleada de Portugal por 5-0 frente a Uzbekistán, resultado que encamina a la selección lusa hacia el primer lugar del Grupo K. El delantero de 39 años fue la figura del encuentro y recibió el reconocimiento de su técnico Roberto Martínez y de sus compañeros tras el pitazo final.

Mientras tanto, desde la distancia, su pareja Georgina Rodríguez también se hizo presente en la jornada mundialista con un mensaje de apoyo en redes sociales. La influencer española publicó una fotografía en la que aparece vistiendo la camiseta de la selección portuguesa junto al texto “Día del partido”, acompañando el desarrollo del compromiso en el que Ronaldo brilló con dos anotaciones.

Georgina Rodríguez celebró a la distancia la brillante actuación de Cristiano Ronaldo en el Mundial. (Foto: Instagram/@georginagio)

La publicación de Rodríguez se viralizó rápidamente entre los seguidores del atacante, quien continúa siendo uno de los jugadores más seguidos del torneo. La pareja tiene cinco hijas, y medios europeos no descartan que Georgina viaje a Estados Unidos para acompañar al capitán portugués en el resto del certamen.

Tras el encuentro, Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador del partido y no evitó referirse a su situación previa al Mundial. El delantero aseguró que atravesó días complicados antes del inicio del torneo y respondió a las críticas sobre su futuro profesional.

“ Fue una semana difícil y oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en nada. Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, señaló el atacante.

Consultado sobre su celebración, en la que miró a la cámara y pronunció la frase “I’m back”, Ronaldo explicó que se trató de un mensaje con intención clara: “Ha sido así durante 23 años. Era para que no lo olvidaran” , apuntó el capitán de Portugal tras su destacada actuación.

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