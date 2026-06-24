Georgina Rodríguez mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo durante la goleada de Portugal. (Foto: Instagram/@georginagio)
Georgina Rodríguez mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo durante la goleada de Portugal. (Foto: Instagram/@georginagio)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 al marcar un doblete en la goleada de Portugal por 5-0 frente a Uzbekistán, resultado que encamina a la selección lusa hacia el primer lugar del Grupo K. El delantero de 39 años fue la figura del encuentro y recibió el reconocimiento de su técnico Roberto Martínez y de sus compañeros tras el pitazo final.

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