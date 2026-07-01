La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania en la tanda de penales de los dieciseisavos de final, generó la celebración de miles de hinchas guaraníes. Entre ellos estuvo la modelo Larissa Riquelme, quien compartió en redes sociales un emotivo video en el que apareció entre lágrimas tras el triunfo de la selección dirigida por Gustavo Alfaro.

A través de sus historias de Instagram, la también conocida como la “Novia del Mundial” relató cómo vivió el encuentro y recordó las críticas que recibió el combinado paraguayo luego de su debut en la competencia.

“Todo el partido estuve escuchando mi alabanza y luego, en los penales, estuve arrodillada alabando. No me dio vergüenza hacerlo. Yo creo que, como país, como selección, después de todas las cosas que se dijeron de nosotros, no somos un equipo de tercera ni de segunda; somos un equipo de primera. Y cuando uno quiere, somos muy bendecidos ”, expresó.

Posteriormente, Riquelme publicó una serie de fotografías para resumir la jornada y acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Mi resumen de una noche mágica, donde entendí una vez más que todo lo que deseamos con el corazón y pedimos con fe llega. Este es el resultado: ¡nos vamos a octavos! Paso a paso, con el mismo objetivo y la fe intacta: seguir adelante ”, escribió.

Paraguay inició su participación en el Mundial 2026 con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en la fase de grupos. No obstante, logró recuperarse durante el torneo hasta eliminar a Alemania en la definición por penales y asegurar su clasificación a los octavos de final.

El próximo rival de la selección paraguaya saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia. El partido por el pase a los cuartos de final está programado para el sábado 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme nació en Asunción en 1985 y ya desarrollaba una carrera en el modelaje y el teatro antes de alcanzar notoriedad internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Su popularidad creció tras difundirse imágenes de sus celebraciones en las tribunas durante los partidos de Paraguay. Una fotografía en la que llevaba un teléfono celular en el escote de su camiseta se viralizó y dio origen al apodo de la “Novia del Mundial”.

Desde entonces, la modelo ha participado en programas de televisión, realities y campañas publicitarias en diversos países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, México y Perú.