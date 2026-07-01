Larissa Riquelme emociona a sus seguidores tras la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: Instagram/@larissariquelme)
Larissa Riquelme emociona a sus seguidores tras la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: Instagram/@larissariquelme)
Por Redacción EC

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania en la tanda de penales de los dieciseisavos de final, generó la celebración de miles de hinchas guaraníes. Entre ellos estuvo la modelo Larissa Riquelme, quien compartió en redes sociales un emotivo video en el que apareció entre lágrimas tras el triunfo de la selección dirigida por Gustavo Alfaro.

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