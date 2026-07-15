Este miércoles 15 de julio, reconocidas figuras del espectáculo y el deporte internacional se dieron cita en el Mercedes-Benz Stadium para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, donde el cuadro albiceleste se impuso por 2-1, consiguiendo su pase a la gran final.

Entre los asistentes británicos destacó David Beckham, quien llegó al Mercedes-Benz Stadium junto a su esposa, Victoria Beckham, y su hijo Cruz. El joven sorprendió al lucir la camiseta histórica que su padre utilizó durante una de sus participaciones mundialistas.

Por su parte, el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, también observó el partido desde un palco del estadio de Atlanta sin exhibir distintivos de ninguna de las dos selecciones, repitiendo su aparición tras haber asistido previamente al encuentro de cuartos de final contra Noruega.

Mick Jagger singing in the stands. Football is coming home. pic.twitter.com/RNp76JgMTD — CR8 (@CR8charts) July 15, 2026

Asimismo, la transmisión oficial captó al exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, quien ingresó al recinto deportivo como invitado personal del mediocampista inglés Jude Bellingham.

Louis Tomlinson en el partido de Inglaterra vs Argentina. pic.twitter.com/mOPQFIDqBK — Indie 505 (@Indie5051) July 15, 2026

También estuvo el actor Charlie Heaton, estrella de la serie Stranger Things, quien se encargó de ingresar la pelota oficial al campo de juego junto al exfutbolista argentino Ezequiel “Pocho” Lavezzi.

La celebración de Marcelo Tinelli

La victoria del equipo sudamericano generó reacciones inmediatas entre los asistentes argentinos, como el conductor y empresario de televisión Marcelo Tinelli, quien presenció el partido junto a sus hijos Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo.

A través de sus redes sociales, Tinelli expresó su emoción por el gol de Lautaro Martínez, asistido por Lionel Messi, y manifestó que el triunfo representó una “pequeña reivindicación histórica” para el público argentino.

“Y llegó el gol de Lautaro Martínez después del centro de derecha de Leo Messi y todos los que chiflaron el himno argentino y puteaban a Leo, cerraron el traste”, publicó el presentador, agregando que el resultado es “para festejar toda la vida” y “para abrazar a cada uno de los argentinos en cualquier lugar del mundo”.

Sin embargo, la polémica no tardó en encenderse en redes sociales. Durante su celebración, se quitó la camiseta e intentó subirse a la tribuna, pero nadie en su sector del estadio le siguió y sus propios acompañantes tuvieron que bajarlo. La incómoda escena provocó que los usuarios lo tacharan de “fantasma” y “ridículo”.