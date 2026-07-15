En un polémico encuentro, Argentino superó al equipo británico por dos goles, logrando su clasificación a la final | Foto: X (Captura) / Composición EC
En un polémico encuentro, Argentino superó al equipo británico por dos goles, logrando su clasificación a la final | Foto: X (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles 15 de julio, reconocidas figuras del espectáculo y el deporte internacional se dieron cita en el Mercedes-Benz Stadium para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, donde el cuadro albiceleste se impuso por 2-1, consiguiendo su pase a la gran final.

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