La selección argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 3-2 a Egipto en un partido que remontó luego de comenzar en desventaja. La victoria, conseguida con un gol y una asistencia de Lionel Messi, generó diversas reacciones, entre ellas la del exfutbolista Sergio Ibarra, quien celebró en vivo durante la transmisión de Latina Noticias.

El encuentro estuvo marcado por la tensión desde el inicio. Egipto abrió el marcador y Messi desperdició un penal en el primer tiempo. Sin embargo, el capitán argentino se recuperó y fue determinante en la remontada al anotar el empate parcial y participar con una asistencia en el tercer gol, resultado que selló el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda, donde enfrentará a Suiza.

El festejo de Sergio Ibarra se vuelve viral en televisión. (Foto: Captura/Latina)

Tras el pitazo final, Sergio Ibarra protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al bailar en el set de televisión al ritmo de la canción “¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar…”, mientras expresaba su entusiasmo por la clasificación.

“¡Qué lindo, papá, qué día! ¡Qué hermoso día!” , exclamó el exdelantero, quien también bromeó sobre la tensión que vivió durante el partido. “Tengo que ir ahora al cardiólogo, pero igual pasamos y estamos en cuartos” , comentó.

Durante el análisis del encuentro, Ibarra destacó la actuación de Lionel Messi y recordó el penal fallado por el capitán argentino antes de convertirse en figura del compromiso. “Empezamos sufriendo como siempre. Si Argentina no empieza sufriendo, no es Argentina” , afirmó.

Asimismo, sostuvo que el delantero logró sobreponerse a la presión del partido. “No podía dejar de hacer gol el mejor jugador de la historia que yo he visto. Lionel Messi pone el 2-2 y lo grita con todo porque había errado un penal” , señaló.

El exfutbolista también se refirió a la emoción mostrada por Messi al finalizar el encuentro y aseguró que el capitán argentino rompió en llanto tras asegurar la clasificación. Incluso, añadió con humor que compartió ese momento junto a sus mascotas. Finalmente, Ibarra resaltó la dificultad del compromiso y consideró que Egipto fue un rival que exigió al máximo a la selección argentina durante los octavos de final.

VIDEO RECOMENDADO