Sergio Ibarra estalla de emoción por el triunfo de Argentina sobre Egipto. (Foto: Captura/Latina)
Sergio Ibarra estalla de emoción por el triunfo de Argentina sobre Egipto. (Foto: Captura/Latina)
Por Redacción EC

La selección argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 3-2 a Egipto en un partido que remontó luego de comenzar en desventaja. La victoria, conseguida con un gol y una asistencia de Lionel Messi, generó diversas reacciones, entre ellas la del exfutbolista Sergio Ibarra, quien celebró en vivo durante la transmisión de Latina Noticias.

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