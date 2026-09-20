Perú y Venezuela protagonizan nuevamente una final en una competencia gastronómica impulsada por el streamer español Ibai Llanos. Esta vez, el duelo será por el título del Mundial de Comidas 2026 y tendrá como representantes al ceviche y al pabellón criollo.

El representante peruano llega a la definición después de superar a Argentina en las semifinales. La propuesta conformada por el ceviche consiguió 1.9 millones de votos, mientras que el combinado argentino, representado por el asado, obtuvo 1.184 millones.

En esta final, el ceviche tiene como oponente al pabellón criollo, uno de los platos más representativos de Venezuela. Su clasificación se produjo tras vencer a Ecuador con 2.308 millones de votos frente a los 1.511 millones alcanzados por el país ecuatoriano.

El streamer español Ibai Llanos anuncia que Perú y el ceviche participarán de la final del "Mundial de comidas". (Capturas de Intagram @ibaillanos)

El plato bandera de Perú

El ceviche es un plato emblemática de la gastronomía peruana, elaborada tradicionalmente a partir de pescado y otros productos marinos, acompañados de ingredientes como limón, cebolla y ají. Su relevancia cultural trasciende la competencia de Ibai: en 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el ceviche de Perú como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El rival que enfrentará a Perú

El pabellón criollo reúne en un mismo plato elementos característicos de la cocina venezolana. La preparación tradicional combina arroz blanco, caraotas negras y carne mechada, generalmente acompañados de plátano maduro. En el Mundial de Comidas, esta propuesta representa a Venezuela junto con la maltina, bebida que completa su combinación para la competencia.

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La final también trae a la memoria el antecedente del Mundial de Desayunos, cuando Perú y Venezuela se enfrentaron por el título. En aquella oportunidad, el pan con chicharrón terminó imponiéndose a la arepa venezolana en una definición que tuvo una diferencia de alrededor de 200,000 votos: 12.8 millones frente a 12.6 millones.

Ibai Llanos anuncia al ceviche como finalista.

De esta manera, ambos países vuelve a enfrentarse en un mundial gastronómico. Perú busca defender el título obtenido por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos, mientras que Venezuela buscará cobrarse su revancha y obtener la victoria.