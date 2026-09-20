Perú y Venezuela protagonizan nuevamente una final en una competencia gastronómica impulsada por el español Ibai Llanos. (Foto: Composición / Instagram - @ibaillanos)
Perú y Venezuela protagonizan nuevamente una final en una competencia gastronómica impulsada por el español Ibai Llanos. (Foto: Composición / Instagram - @ibaillanos)
Por Redacción EC

Perú y Venezuela protagonizan nuevamente una final en una competencia gastronómica impulsada por el streamer español Ibai Llanos. Esta vez, el duelo será por el título del Mundial de Comidas 2026 y tendrá como representantes al ceviche y al pabellón criollo.

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