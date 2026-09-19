El streamer español Ibai Llanos anuncia que Perú y el ceviche participarán de la final del "Mundial de comidas". (Capturas de Intagram @ibaillanos)
El streamer español Ibai Llanos anuncia que Perú y el ceviche participarán de la final del "Mundial de comidas". (Capturas de Intagram @ibaillanos)
Por Redacción EC

En busca del bicampeonato, Perú y el ceviche han clasificado a la final del “Mundial de comidas” promovido por el streamer Ibai Llanos, quien anunció a los ganadores de las semifinales a través de sus redes sociales.

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