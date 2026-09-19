En busca del bicampeonato, Perú y el ceviche han clasificado a la final del “Mundial de comidas” promovido por el streamer Ibai Llanos, quien anunció a los ganadores de las semifinales a través de sus redes sociales.

El español compartió la cantidad de votos realizados durante las semifinales, en el que Perú -uno de los favoritos tras resultar vencedor en el torneo predecesor- logró vencer en la penúltima etapa a Argentina.

El ceviche logró acumular la asombrosa cantidad de 1.900.000 votos (sumando los 1.16M en TikTok, 660k en Instagram y 81k en YouTube) frente a los 1.184.200 votos que logró el asado (sumando los 741k en TikTok, 440k en Instagram y 3.2k en YouTube).

De esta manera, nuestro platillo bandera repite una final luego de imponerse a las baleadas de Honduras en ‘octavos’ y al pepián de pollo de Guatemala en ‘cuartos’, lo que podría darle el bicampeonato en este tipo de competencias organizadas por el creador de contenido.

Perú, vigente campeón del torneo predecesor, el “Mundial de desayunos” gracias al pan con chicharrón, defenderá la corona del certamen ante un rival al que ya se ha enfrentado en una instancia importante, del que podrá salir triunfante gracias al voto del público en las tres redes sociales.

La final con un viejo conocido

En la otra llave semifinal, el vencedor fue el pabellón criollo de Venezuela, que acumuló nada menos que 2.308.000 de votos -la cifra más alta de la ronda semifinal- y logró imponerse al encebollado de Ecuador y sus 1.511.400 votos.

De esta manera, ambos rivales volverán a encontrarse en una nueva final tras la disputada un año atrás en el que el país caribeño era representado por la arepa reina pepiada.

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