Perú sigue sumando victorias en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. Esta vez, el Pan con chicharrón superó a la Marraqueta de Chile y clasificó a la gran final en una reñida votación en redes sociales. Ahora, se enfrentarán por el título contra Venezuela.
Luego que Ibai confirmó a Perú como finalista del Mundial de Desayunos, diversas personalidades peruanas e internacionales se hicieron presente en los comentarios del video de TikTok y celebraron la clasificación peruana.
El chef Giacomo Bocchio fue uno de los primeros en mostrarse a favor de la clasificación peruana a la final del Mundial de Desayunos del streamer español Ibai Llanos.
“¡Vamos Perú!”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió el chef tacneño y exjurado de “El gran chef famosos” en los comentarios del video de Ibai.
Rápidamente, el mensaje de Giacomo Bocchio ha conseguido más de 70 mil likes y ha recibido respuestas de decenas de fans, quienes se sumaron a los mensajes de aliento tras la clasificación peruana.
De esta manera, Perú disputará la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai contra Venezuela, que llegó hasta esta instancia con la Arepa reina pepiada, arepa de carne mechada, huevo y el Maltín como su propuesta gastronómica.
