Carlos Alcántara despide a su madre Isabel Vilar con un mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram/@cachinalcantara)
Carlos Alcántara despide a su madre Isabel Vilar con un mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram/@cachinalcantara)
Por Redacción EC

La familia de Carlos Alcántara comunicó el fallecimiento de Isabel Vilar, madre del actor peruano y conocida como ‘Chavela’. A través de un comunicado difundido por Tondero, los familiares informaron que la despedida se realizará en estricta intimidad y solicitaron respeto por la privacidad de sus seres queridos.

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