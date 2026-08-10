La familia de Carlos Alcántara comunicó el fallecimiento de Isabel Vilar, madre del actor peruano y conocida como ‘Chavela’. A través de un comunicado difundido por Tondero, los familiares informaron que la despedida se realizará en estricta intimidad y solicitaron respeto por la privacidad de sus seres queridos.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la señora Isabel Vilar, ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara” , señala el pronunciamiento de la familia Tondero.

En el comunicado, los familiares destacaron que Isabel Vilar fue una mujer muy querida por su entorno y señalaron que, a través de la historia de Carlos Alcántara y de la película ¡Asu Mare!, se convirtió también en una figura cercana para numerosos peruanos.

Carlos Alcántara y sus familiares decidieron despedir a Isabel Vilar acompañados únicamente por sus seres queridos. Por ello, solicitaron a los medios de comunicación comprensión y consideración durante este momento y pidieron evitar cualquier intento de registro audiovisual de la despedida.

La familia también agradeció las muestras de cariño, los mensajes y el respeto recibidos tras conocerse el fallecimiento.

Asimismo, precisaron que Carlos Alcántara y sus familiares no brindarán declaraciones por el momento. Cualquier información que decidan compartir será comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales.

El mensaje de Carlos Alcántara

El actor, conocido también como ‘Cachín’, utilizó sus redes sociales para despedirse de su madre. En una publicación en Instagram, destacó el esfuerzo que realizó para sacar adelante a sus hijos.

“Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti!” , escribió Alcántara.

La familia Tondero concluyó su comunicado agradeciendo a quienes acompañan a Carlos Alcántara y a sus seres queridos en este momento y reiteró su pedido de respeto y privacidad.