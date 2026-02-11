Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?

El actor James Van Der Beek, ícono de la televisión de los años 90 por su papel en "Dawson’s Creek", falleció este miércoles a los 48 años, informó su esposa Kimberly Van Der Beek, en redes sociales.

“Falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo” , escribió Kimberly.

Para luego añadir que desean privacidad y paz “mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

CONOCE MÁS: Informe independiente sostiene que la muerte de Kurt Cobain pudo ser un homicidio

¿Cuál es la enfermedad que padecía?

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en estadio 3 en agosto de 2023, tras someterse a una colonoscopia de rutina motivada por cambios leves en su salud estomacal.

Aunque mantuvo el proceso en privado durante los primeros meses, decidió hacerlo público en noviembre de 2024 con el objetivo de promover la detección temprana.

“Entré en shock. Una parte de mí quería entrar en pánico, pero otra decía: ‘Aún no sabes lo suficiente’”, relató el actor en una entrevista previa sobre el momento del diagnóstico.

Van Der Beek fue diagnosticado tras una colonoscopia de rutina, motivada por cambios sutiles en sus hábitos intestinales que inicialmente atribuyó a su dieta. (Foto: @vanderjames / Instagram)

A raíz de su diagnóstico, Van Der Beek instó a los adultos mayores de 45 años a realizarse pruebas preventivas, advirtiendo sobre el aumento de esta patología en personas jóvenes.

Su última aparición pública ocurrió en diciembre de 2025, donde se mostró optimista pese al tratamiento. “Me siento mucho mejor que hace unos meses. Ha sido un camino largo, me ha exigido más fuerza de la que sabía que tenía”, afirmó a People.

'Durante mi pausa comprendí el porqué de las cosas', confiesa Miguel Bosé. Una conexión vital con la música y el Perú.

MÁS INFORMACIÓN: Tobey Maguire fue captado con influencer 30 años menor durante el Super Bowl 2026

Además de su carrera en Hollywood, donde también destacó en producciones como "Varsity Blues" y "CSI: Cyber", Van Der Beek dedicó sus últimos esfuerzos a su esposa Kimberly y sus seis hijos.

A finales de 2025, subastó artículos personales para financiar su tratamiento y apoyar a otras familias en situaciones similares. Actualmente, su familia realiza una colecta para cubrir gastos médicos y sustento.