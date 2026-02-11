Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor estadounidense James Van Der Beek, quien alcanzó la fama mundial como Dawson Leery en la serie juvenil de los años 90 Dawson’s Creek, falleció este miércoles | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor James Van Der Beek, ícono de la televisión de los años 90 por su papel en "Dawson’s Creek", falleció este miércoles a los 48 años, informó su esposa Kimberly Van Der Beek, en redes sociales.

