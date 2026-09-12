Este sábado, figuras de la televisión acudieron a la capilla San Antonio de Padua, en Jesús María, para dar el último adiós a Enrique Espejo, el recordado comediante conocido como ‘Yuca’, quien falleció a los 75 años tras graves complicaciones de salud.

Entre los asistentes estuvo el cómico Martín Farfán, quien expresó sus condolencias a la familia y destacó el carisma del humorista ante los medios. De igual forma asistió el retirado comediante Lelo Costa.

Martín Farfán en el velorio de Yuca | Foto: César Campos/@photo.gec

Por su parte, la exvedette Monique Pardo acudió al velatorio y lamentó su partida en declaraciones para RPP: “Siempre estaba apoyando a todo el mundo. No se merecía partir”.

Monique Pardo se hizo presenta también en el velorio de Yuca, recordándolo como una persona generosa | Foto: César Campos/@photo.gec

Recordado por su paso en programas como Risas y Salsa y El Wasap de JB, la muerte del comediante causó profundo dolor entre sus colegas como Carlos Vílchez, Gabriela Serpa y Lucy Bacigalupo.

Lelo Costa se hizo presente en el velorio de Yuca | | Foto: César Campos/@photo.gec

La muerte de Enrique Espejo fue confirmada por Benavides en sus redes sociales, donde resaltó el carisma del cómico en sus producciones al afirmar que “solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa”.

Familiares y amigos de Yuca en su velorio | Foto: César Campos/@photo.gec

El deterioro en la salud del artista se remontaba a la madrugada del 14 de marzo de 2025, cuando quedó inconsciente tras sufrir una caída en una calle de Lince, un hecho que sus familiares calificaron como una presunta agresión debido a la severidad de las lesiones.

Martin Farfán llegó al velorio de Yuca para darle su último adiós | Foto: César Campos/@photo.gec

Al respecto, amigos de Yuca, como Benavides y Mariella Zanetti aseguraron que durante sus últimos días de vida “estaba sufriendo mucho”, al igual que Magaly Medina, quien aseguró que incluso habría sufrido un accidente de tránsito.

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