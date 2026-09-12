La muerte de Enrique Espejo, comediante conocido como Yuca, fue anunciada por Jorge Benavides | Foto: César Campos/@photo.gec
La muerte de Enrique Espejo, comediante conocido como Yuca, fue anunciada por Jorge Benavides | Foto: César Campos/@photo.gec
Por Redacción EC

Este sábado, figuras de la televisión acudieron a la capilla San Antonio de Padua, en Jesús María, para dar el último adiós a Enrique Espejo, el recordado comediante conocido como ‘Yuca’, quien falleció a los 75 años tras graves complicaciones de salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.