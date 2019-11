Tras seis años de su separación, el grupo de rock My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios con un concierto para el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, California.

La banda, originaria de Newark, Nueva Jersey, está conformada por el vocalista Gerard Way, su hermano y bajista, Mikey Way, los guitarristas Frank Iero y Ray Toro y el tecladista James Dewees. Previamente Bob Bryar fue su baterista.

Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Foto: AP

El concierto será el primero en el que tocarán desde 2012, aunque My Chemical Romance reportó su separación un año después. Los rumores de su reunión comenzaron desde hace algunos años, sin embargo se intensificaron gracias a una entrevista que dieron los Jonas Brothers.

Mientras la banda de hermanos promocionaba su tour por el Reino Unido, Joe Jonas filtró en una plática con los periodistas de KISS FM UK que la banda planeaba una reunión. Esta noticia disparó las emociones de sus más fieles fans.

My Chemical Romance se separó en el 2013. Foto: AP

Como se recuerda, el 22 de marzo de 2013, pocos meses después de haber lanzado el que se convirtió en su último álbum, la banda publicó un comunicado en su sitio web anunciando su separación. Pero en medio del gran éxito que habían cosechado ¿por qué se separó My Chemical Romance?

"Compartimos el escenario con personas a las que admiramos y lo mejor de todo, con nuestros amigos. Y ahora, como todas las grandes cosas, es tiempo de terminar. Muchas gracias por su apoyo y por ser parte de esta aventura", decía en el anuncio.

Tras el fin de la banda, Gerard Way fue entrevistado en diversas ocasiones para profundizar sobre las razones de la separación de My Chemical Romance. El músico comentó inicialmente que “ya no era divertido participar en la banda, pues ahora que habían alcanzado el éxito, todos querían opinar, criticar o sugerir lo que debían hacer a continuación y trabajar así era complicado”.

My Chemical Romance ofrecerá un concierto este año. Foto: AP

Al año siguiente durante la promoción de su material en solitario titulado “Hesitant Alien”, Gerad se reunió con NME para una entrevista en la que declaró que, además del ambiente que se vivía dentro del grupo, habían razones más personales.

"Recaí, no en las drogas, sino en el alcohol. Me automediqué de nuevo para poder seguir, y olvidé el mal que me hizo. Me llevó a un lugar oscuro de nuevo, pero no era un juego en esta ocasión. Empecé a enfrentarme a la realidad. Me lo empecé a tomar en serio", contó.

Sus hábitos autodestructivos, recaer en el alcoholismo y la presión de tener que cubrir las expectativas desgastó a Way la propia relación entre los miembros de la banda. Felizmente, el éxito llegó, además, acompañado de una etapa bastante madura para ellos, por lo que finalmente, en un acuerdo común, decidieron que era mejor parar, por el bien de todos.

My Chemical Romance es considerada una de las bandas más influyentes. Foto: AP

Los motivos antes mencionados se sumaron a que los chicos de la banda ya no congeniaban en ideas musicales, todos tenían diferentes ideas que eran muy buenas pero en conjunto no funcionaban, se empezaron a estancar musicalmente y a pesar de que su fama se incrementa día con día ya no lo disfrutaban.

Después de la separación de My Chemical Romance, cada uno de sus integrantes inició una carrera en solitario. El vocalista hizo un álbum por su cuenta, y escribió el cómic de “The Umbrella Academy”, cuya popularidad fue tal que Netflix hizo una adaptación con Ellen Page como protagonista.

El cantante hizo un cover de “Happy Together” y creó una canción, “Getting Down The Germs”, con Ray Toro. Ambos tracks aparecieron en la serie.

My Chem, como también es conocida la banda, nació en 2001, después de que el vocalista fue testigo de los ataques de septiembre a las Torres Gemelas y vio al segundo edificio caer. Es por eso que su sonido emo-punk, sus letras catastróficas combinadas con el dramatismo de las vocales y el look neo-gótico los convirtió en una de las bandas más importantes en su género.

La banda lanzó cuatro álbumes de estudio “I Brought You Bullets, You Brought Me Your Love”, “Three Cheers For Sweet Revenge”, “The Black Parade” y “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”; además de dos discos en vivo, uno de los cuales fue grabado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.