El cantante venezolano Nacho Mendoza confirmó el fin de su relación a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Hay que mencionar que antes de esta publicación, hizo el anuncio en un video que luego borró.

En el texto del intérprete conocido como “La criatura”, este llena de elogios a su expareja, Inger Mendoza, con quien tiene 3 hijos, producto del romance que vivieron por 6 años.

En la publicación, Nacho Mendoza también habla de las especulaciones que “saca la gente de una situación que no les compete” e indica que fue su expareja quien tomó la decisión de dar por concluida la relación.

“Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme entendiendo que es más importante LO QUE MERECES que lo que tienes. Mi acto de amor es apoyarte, oportunidad que me está dando Dios de caminar con la conciencia limpia y de pensar más en ti”, dice el cantante.

En las líneas siguientes, Nacho Mendoza da a entender que su pareja no estaba satisfecha con la forma en que este llevaba la relación y hasta dice que se merece alguien “muy fiel”.

“Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres, que entienda que un hogar no es una casa cómoda sino un espacio donde puedas estar en familia”, dice el cantante.

Finalmente, Nacho le desea lo mejor a Inger Mendoza y le sugiere, entre líneas, que maneje con discreción el tema de su separación, esto en referencia a las especulaciones sobre una presunta infidelidad.

“Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad, si no quieres que la real verdad desaparezca ante los inventos decretados por una sociedad novelera. SIEMPRE estuve para ti y aquí sigo. TE AMARÉ POR SIEMPRE”, finaliza el mensaje.