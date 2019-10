Nacho e Inger Devera han confirmado el fin de su relación tras seis años de matrimonio. Hace unos días, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram (que luego eliminó) en donde aseguró que todos (él, Inger Mendoza y sus hijos) son una familia porque se quieren, se apoyan y creen en el amor; esto, pese a que su relación sentimental con ella haya concluido.

“El amor no solo se trata de eso (matrimonio) “, explicó el artista, quien agregó que estarán unidos durante toda su vida e Inger, que se encontraba jugando con sus hijos, ratificó escuetamente con un gesto lo dicho por el venezolano.

Además, aprovechó para aclarar que su ruptura no se dio por una tercera persona, como se ha rumorado; simplemente, así ha sido su historia y han sabido manejarlo de la mejor manera: con amor.

Por su parte, Inger Devera envió un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que le han brindado desde el momento en que se confirmó el fin de su relación con Nacho.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”, es parte del extenso mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

Inger envío un mensaje de agradecimiento a todos sus fans por el apoyo tras la situación con Nacho (Foto: Instagram)

Hagamos un recuento de la historia de amor de los venezolanos que llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad.

¿CÓMO SE CONOCIERON NACHO E INGER MENDOZA?

Miguel Ignacio Mendoza Donatti o mejor dicho “Nacho” conoció a Inger Devera cuando ella era una de las bailarinas del staff de Chino y Nacho. Desde ese momento ellos comenzaron a hacerse muy cercanos, así que empezaron una relación sin compromisos.

En mayo de 2017, el cantante venezolano dio una entrevista para el programa “Suelta la sopa” y contó cómo es que había surgido el amor entre ellos.

En ese momento, Nacho contó que él disfrutaba de las fiestas y le gustaba estar rodeado de mujeres, pero cuando regresaba a su país natal, Inger lo esperaba en su casa para atenderlo, cocinarle y hacerle sentir que tenía un verdadero hogar, pero a pesar de ello, él seguía con la vida de soltero.

Así fue pasando el tiempo e Inger quedó embarazada de su primer hijo y luego vino el segundo niño, así que la mujer se puso los pantalones y le dijo que quería tener una vida con él y si él no estaba preparado para esta relación, entonces debía dar un paso al costado.

LA PRIMERA CRISIS

Nacho e Inger estuvieron separados por tres meses, ya que el cantante le fue infiel, una vez más, a la madre de sus hijos, pero el amor fue más fuerte y continuaron juntos.

El cantante aprovechó las cámaras del programa “Despierta América” de Telemundo para pedirle perdón y proponerle matrimonio.

"Sé que para ti es difícil creer en palabras ya que mis acciones nunca fueron proporcionales a lo que te dije en el pasado. Me conoces tanto que sabes que mi Don de decir las cosas de forma poco común ha sido el arma que mejor he utilizado para fallarte, para mentirte o para serte infiel.

Continuó el cantante: “Quisiera que sintieras un poco de confianza ahora que juro por mi vida que lo que voy a decir es verdad. Hoy comprendo que todo lo que hacía me servía de escudo para no sentirme vulnerable ante un sentimiento de fracaso o de dolor o decepción que me causaría perderte.

Incrédulo ante el hecho de que fueras distinta a todas las personas que solo me mostraron el egoísmo y la deslealtad del ser humano me convertí en presa del miedo, nunca quise aceptar que me enfrentaba a un amor más fuerte que mi propia voluntad pero hoy se acabó el temor y ante todo aquel que nos esté viendo quiero aceptar que estoy sumamente enamorado de ti, que estoy enamorado de nuestros hijos, de nuestra unión, de este nexo familiar que me brinda mucha seguridad, que me llena de regocijo y cariño y por eso espero que este anillo simboliza la fortaleza que hemos tenido hasta ahora para mantenernos unidos y que ese lazo se haga fuerte cada vez más".

Palabras con las que Nacho quiso expresar su sinceridad, al aceptar públicamente dudas e infidelidades en su relación para finalmente hacer la tan esperada propuesta de matrimonio. Un momento lleno de emotividad en donde no faltaron las lágrimas de parte de Inger, que finalmente dio este día el "sí acepto".

FAMILIA FELIZ

Desde ese momento, ellos se mostraron como una de las parejas más estables del medio y se convirtieron en padres de tres niños llamados: Miguel, Santiago y Matías. Inger junto a sus pequeños siempre han sido su mayor motivación para salir adelante y llevar su carrera con mucha calidad.

La familia Mendoza Devera siempre ha mostrado una gran oposición al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Comenzando en el año 2016, Nacho fue invitado a la Asamblea Nacional de Venezuela, como orador de orden, para llevar a cabo la celebración del Día de la Juventud. En su intervención, criticó a los funcionarios que hablan de socialismo y no viven en relación a sus ideologías políticas. Aseguró que el presidente Maduro es el responsable de llevar al país a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela.

Nacho e Inger se juraron amor para siempre y estuvieron juntos por seis años (Foto: Instagram)

FIN DE LA RELACIÓN

Desde hace unas semanas se comenzó hablar sobre una posible separación entre Nacho e Inger y no fue hasta que el cantante venezolano decidió publicar un video contando el fin de su relación y que a pesar de eso, ellos seguían siendo una familia.

Los rumores se dieron a raíz de unas fotos que el cantante venezolano publicó en su cuenta de Instagram como parte de la promoción de su nuevo álbum.

Estas fotos que Nacho publicó en su cuenta de Instagram comenzaron a ser protagonista de los rumores de la ruptura de su matrimonio (Foto: Instagram)

Por su parte Inger solo agradeció todos los mensajes de apoyo que sus fans le han dado desde el día en que se confirmó el fin de su relación.

Nacho borró el video que publicó, pero días después utilizó su cuenta de Instagram para agradecerle a Inger por todo el amor que le ha dado desde el día en que estuvieron juntos.

“Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación así como valieron la pena para mí. Que brillen en tus pensamientos los recuerdos alegres de esta historia. Me complace que ahora sientas tanto a Dios, siempre he estado convencido de que ÉL es bueno.

Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada.

Gracias por no hacerlo tú. Eres maravillosa e irrepetible, créelo tú. Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme entendiendo que es más importante LO QUE MERECES que lo que tienes. Mi acto de amor es apoyarte, oportunidad que me está dando Dios de caminar con la conciencia limpia y de pensar más en ti. Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres, que entienda que un hogar no es una casa cómoda sino un espacio donde puedas estar en familia.

Tú sabes qué no quiero venderle A NADIE ningún sueño de amor a mi lado, por el contrario, planeo mostrar la peor versión de mí a ver si para variar se sorprenden con lo bueno. Eres un gran amor que me llenó de otros amores y si tuviera que repetir mi vida te repetiría. “Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada”. Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad, si no quieres que la real verdad desaparezca ante los inventos decretados por una sociedad novelera.

SIEMPRE estuve para ti y aquí sigo. TE AMARÉ POR SIEMPRE. @ingermendoza”