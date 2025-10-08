La bailarina y exchica ‘reality’, Nadeska Widausky, será la protagonista del nuevo episodio de ‘El Valor de la Verdad’ este domingo 12 de octubre a las 10 p.m. por Panamericana TV, en una edición que promete revelar pasajes oscuros de su vida.

Widausky se sentará en el sillón rojo con el conductor Beto Ortiz para abordar sus antiguos vínculos con figuras del crimen, un tema que la hizo conocida en las páginas policiales peruanas, y las experiencias de extrema violencia que vivió.

En el avance difundido por el programa, la modelo relata con crudeza haber sido testigo del asesinato de dos personajes vinculados a casos policiales, un hecho que la dejó marcada, según su propio testimonio.

“Solo escuchaba balazos y balazos” , dijo. “Bajó una persona apuntándome, sentí un aire así, que pasó por mi costado, yo dije: ‘Me dieron’, vi que a Chino le había caído una bala aquí” , agregó.

Además, hablará de su atracción por los llamados “nenes malos”, es decir hombres con antecedentes y vinculados al delito. En esa línea, también responderá si conoce a Gerald Oropeza, vinculado al narcotráfico.

Bailarina se sienta en el sillón rojo y revela detalles de su oscuro pasado. (Fuente: ATV)

Otro eje de las confesiones de Widausky, es que reconoce abiertamente que el dinero es su principal motivación e incluso confiesa disfrutar el simple hecho de olerlo, asegurando: “Es lo único que disfruto”.

Finalmente, Nadeska compartirá que fue víctima de abuso sexual durante más de cinco años en su infancia, a manos de su tío. “Tú no estuviste cuando tu hermano me hacía esto, era horrible”, confesó a su madre, quien se encontraba presente en el set.