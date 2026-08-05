Naldy Saldaña dice que busca justicia para otras mujeres tras denunciar a director musical de La Bella Luz. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Naldy Saldaña dice que busca justicia para otras mujeres tras denunciar a director musical de La Bella Luz. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La cantante Naldy Saldaña aseguró que varias exintegrantes de la agrupación La Bella Luz se comunicaron con ella luego de hacer pública su denuncia contra el director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, para expresarle su respaldo y contarle que habrían atravesado experiencias similares. Según indicó, esas mujeres intentaron denunciar anteriormente, pero no contaban con pruebas que sustentaran sus testimonios.

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