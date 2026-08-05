La cantante Naldy Saldaña aseguró que varias exintegrantes de la agrupación La Bella Luz se comunicaron con ella luego de hacer pública su denuncia contra el director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, para expresarle su respaldo y contarle que habrían atravesado experiencias similares. Según indicó, esas mujeres intentaron denunciar anteriormente, pero no contaban con pruebas que sustentaran sus testimonios.

Durante una entrevista en el programa Magaly TV La Firme, la artista explicó que, tras difundir su caso, recibió mensajes de antiguas compañeras que le manifestaron: “Naldy, tú eres nuestra voz” . Añadió que ellas le comentaron que, cuando intentaron hablar sobre lo ocurrido, fueron desacreditadas debido a la falta de evidencias.

Cantante Naldy Saldaña señala que excompañeras fueron desacreditadas por falta de evidencias. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

“Porque nosotras en su momento hablamos y nos hicieron quedar como mentirosas, como que estaban aprovechando el momento, porque lamentablemente no tuvieron pruebas” , relató la cantante durante la entrevista.

Saldaña señaló que conocer esos testimonios reforzó su decisión de continuar con el proceso legal iniciado tras su denuncia. Asimismo, sostuvo que el video obtenido de las cámaras de seguridad fue un elemento determinante para que su caso contara con un sustento que pudiera ser investigado.

La intérprete afirmó que otras mujeres que habrían pasado por situaciones similares no tuvieron la posibilidad de presentar pruebas audiovisuales o documentales, lo que, según dijo, ocasionó que sus denuncias fueran cuestionadas.

Durante la conversación, la conductora Magaly Medina también mencionó que trabajadores y músicos vinculados a la agrupación habrían conocido algunos de los comportamientos denunciados por la cantante. Ante esa afirmación, Saldaña respondió de manera afirmativa.

Naldy Saldaña pidió que se haga justicia tras ser víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: La Bella Luz)

En la parte final de la entrevista, la artista manifestó que decidió hacer pública su experiencia no solo por una reparación personal, sino también con el objetivo de que otras mujeres se animen a denunciar hechos similares.

“Yo solo pido justicia. Justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo, en cualquier lugar” , expresó.

Asimismo, reconoció que hacer pública la denuncia fue una decisión difícil y señaló que esperaba que su caso pudiera contribuir a que otras personas denuncien situaciones similares cuando ocurran en sus espacios laborales.