Fiscalía advierte posible agravante en caso contra exdirector musical de La Bella Luz. (Foto: La Bella Luz)
Fiscalía advierte posible agravante en caso contra exdirector musical de La Bella Luz. (Foto: La Bella Luz)
Por Redacción EC

El Ministerio Público programó para el próximo 9 de setiembre la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz y denunciado por la cantante Naldy Saldaña. Así lo confirmó Ysrael Castillo, abogado de la artista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.