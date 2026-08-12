El Ministerio Público programó para el próximo 9 de setiembre la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz y denunciado por la cantante Naldy Saldaña. Así lo confirmó Ysrael Castillo, abogado de la artista.

La medida busca que Sánchez Chavesta permanezca en territorio nacional mientras continúan las diligencias fiscales relacionadas con la denuncia presentada por la cantante. La decisión sobre la imposición de esta restricción estará a cargo del Poder Judicial durante la audiencia correspondiente.

Castillo señaló que la Fiscalía también citó nuevamente a Sánchez Chavesta para que brinde su declaración. El exdirector musical deberá acudir ante el Ministerio Público el 14 de agosto, en el marco de las diligencias que se desarrollan para esclarecer los hechos denunciados.

El abogado de Naldy Saldaña indicó que la Fiscalía evalúa además la posible aplicación de una pena agravada si los hechos denunciados son acreditados durante la investigación. Según explicó, el tipo penal básico de tocamientos indebidos contempla una pena de entre seis y nueve años.

De acuerdo con Castillo, esta pena podría agravarse debido a la posición que ocupaba Sánchez Chavesta dentro de la agrupación musical. “El Ministerio Público ha fijado la audiencia de impedimento de salida del país del señor para el 9 de setiembre”, declaró el abogado.

La defensa de Saldaña ha señalado la importancia de que el investigado permanezca a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía continúa recopilando información y tomando declaraciones como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia.

El caso se inició luego de que Naldy Saldaña decidiera alejarse de La Bella Luz y hacer pública su denuncia contra Sánchez Chavesta. Las próximas diligencias serán la nueva declaración del investigado, programada para el 14 de agosto, y la audiencia de impedimento de salida del país prevista para el 9 de setiembre.