Naldy Saldaña asegura que permaneció en La Bella Luz con la esperanza de que actuaran tras su denuncia. (Foto: La Bella Luz | Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Naldy Saldaña asegura que permaneció en La Bella Luz con la esperanza de que actuaran tras su denuncia. (Foto: La Bella Luz | Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La cantante Naldy Saldaña explicó por qué permaneció un mes más en la agrupación La Bella Luz luego de denunciar un presunto caso de acoso sexual contra el director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta. Según afirmó, decidió continuar trabajando porque esperaba que la empresa adoptara medidas que le permitieran permanecer en un ambiente seguro.

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