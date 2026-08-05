La cantante Naldy Saldaña explicó por qué permaneció un mes más en la agrupación La Bella Luz luego de denunciar un presunto caso de acoso sexual contra el director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta. Según afirmó, decidió continuar trabajando porque esperaba que la empresa adoptara medidas que le permitieran permanecer en un ambiente seguro.

Durante una entrevista en el programa Magaly TV La Firme, la artista señaló que nunca quiso abandonar la agrupación y que confiaba en recibir el respaldo de la empresa tras comunicar lo ocurrido.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta. Por eso yo me quedé un mes más ahí a trabajar” , expresó entre lágrimas.

Saldaña indicó que permaneció en la orquesta con la expectativa de que el denunciado fuera apartado y de poder continuar desarrollando su carrera artística sin tener que convivir con la persona a la que acusa.

“Yo me quedé un mes más ahí porque sí esperé, la verdad, contar con un verdadero respaldo” , manifestó.

La cantante relató que, con el paso de las semanas, comprendió que la decisión que esperaba no sería adoptada. Según dijo, la única información que recibió fue que el denunciado había sido reprendido verbalmente.

“Solamente me dijo que él le había llamado la atención fuerte y ya” , declaró.

Durante la entrevista, la conductora Magaly Medina recordó que el director musical denunciado mantiene un vínculo familiar con Óscar Custodio. Al respecto, Saldaña reiteró que consideró insuficiente la respuesta recibida frente a los hechos que había denunciado.

La artista también recordó que, durante la que sería su última presentación con la agrupación, sufrió una crisis emocional y rompió en llanto. Según contó, posteriormente conversó con Óscar Custodio, quien le dijo: “Naldy, las cosas así tienen que pasar, tienes que ir superando poco a poco esto” .

Al recordar ese episodio, Saldaña volvió a quebrarse y afirmó que ese momento terminó por convencerla de dejar la orquesta debido a la falta de respaldo que percibía.

Asimismo, sostuvo que durante ese tiempo intentó mantener una actitud profesional y continuar trabajando por el bienestar de la agrupación.

“Yo siempre traté de hacer eso a pesar de lo que me pasó, a pesar de que yo sentí que no tenía su apoyo. Yo seguí ahí con ellos hasta ese último día, que ya vi que no había pasado nada” , señaló.

La cantante indicó que permanecer en la orquesta fue una decisión motivada por el compromiso que sentía con el proyecto musical, aunque aseguró que cada presentación se volvió emocionalmente más difícil.