La actriz Maricarmen Regueiro llegó por primera vez al Perú en 1990 para protagonizar una de las historias más románticas y recordadas de la televisión peruana: “Natacha”, junto a Paul Martin y Diego Bertie.

Hija de padres españoles, la artista venezolana actuó por primera vez en una telenovela, en 1986, en la mítica “Cristal”. Al año siguiente integró el elenco de actores de “La intrusa”, luego vino “Mi amada Beatriz”. Sin embargo, la telenovela que representó mayor empuje para su carrera fue “Señora”, pues asumió el rol principal.

Maricarmen alcanzó gran notoriedad tras encarnar a Daniela, una estudiante de quinto año enamorada de su profesor, en “Princesa”. Además de actuar en Perú, la artista formó parte de producciones argentinas.

En agosto de 1993, su pareja Ramiro Helmeyer fue condenado a 30 años de cárcel por supuestamente ser responsable de un coche bomba que explotó en un centro comercial de Caracas. La artista lo apoyó en todo momento hasta que fue indultado en el 2000.

En 2001 se reitró del mundo de las telenovelas para dedicar su vida a su familia.

Actualmente vive feliz con su esposo y sus dos hijos, pero reveló que no desea volver a la televisión. “Siento que no voy a envejecer actuando. Me encanta mi trabajo, pero es absorbente. Deseo estar tranquila y en paz”,

En la galería de fotos adjunta a esta nota compartimos fotos de diversas etapas de la vida de la artista venezolana.